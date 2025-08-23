Cătălin Chirilă, locul 4 în proba de canoe simplu 1000m, la Campionatele Mondiale de la Milano - Antena Sport

Închide meniul
Cătălin Chirilă, locul 4 în proba de canoe simplu 1000m, la Campionatele Mondiale de la Milano

Home | Kaiac-canoe | Cătălin Chirilă, locul 4 în proba de canoe simplu 1000m, la Campionatele Mondiale de la Milano

Cătălin Chirilă, locul 4 în proba de canoe simplu 1000m, la Campionatele Mondiale de la Milano

Publicat: 23 august 2025, 16:16

Cătălin Chirilă, locul 4 în proba de canoe simplu 1000m, la Campionatele Mondiale de la Milano

Cătălin Chirilă / Profimedia

Sportivul român Cătălin Chirilă s-a clasat doar pe locul al patrulea în proba de canoe simplu 1.000 de metri, sâmbătă, la Campionatele Mondiale de kaiac-canoe de la Milano (Italia).

Chirilă, care a fost al treilea trei sferturi din cursă, a fost înregistrat cu timpul de 3 min 49 sec 56/100. Cehul Martin Fuksa a cucerit aurul cu timpul de 3 min 46 sec 09/100, argintul a revenit grecului Stefanos Dimopoulos în 3 min 47 sec 92/100, iar bronzul a fost obţinut de maghiarul Balazs Adolf, în 3 min 49 sec 40/100.

Cătălin Chirilă, locul 4 în proba de canoe simplu 1000m, la Campionatele Mondiale de la Milano

Chirilă a câştigat Finala B la canoe simplu pe 500 de metri, notează agerpres.ro.

Chirilă are două titluri mondiale, în 2022 la 1.000 de metri (Dartmouth) şi în 2023 la 500 de metri (Duisburg).

România participă cu opt sportivi la Mondialele de kaiac-canoe de la Milano, la canoe simplu masculin pe 500 şi 1.000 de metri (Cătălin Chirilă), la canoe dublu masculin 500 de metri (Ilie Sprîncean, Oleg Nuţă), canoe-4 masculin pe 500 de metri (Georgel Bărăgău, Ioan Mihai Rotundu, Andrei Roşioru, Braulio Flores-Mateescu) şi kaiac simplu feminin 1.000 de metri (Bianca Istrătescu).

