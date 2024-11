Brayden Point a reuşit hat-trick-ul cu un... autogol! Fază incredibilă în Washington Capitals - Tampa Bay Lightning - Antena Sport

„Am simţit că nu ne-am panicat. Puteam să fim frustraţi şi să clacăm. Ştiam că e imposibil. Echipa asta e prea bună, sunt jucători prea buni în acest vestiar. Am găsit o cale să câştigăm. Nu o să mint, este o victorie dulce”, a declarat Charlie Lindgren, care a recunoscut că autogolul cu Tampa Bay reprezintă şi cea mai mare greşeală a carierei lui.

Portarul celor de la Capitals a fost apărat chiar şi de adversari. Brayden Point, jucătorul care şi-a trecut în cont un hat-trick în urma autogolului, a lăudat prestaţia adversarului său:

„Mereu au loc greşeli într-un meci. A aruncat pucul în acel moment, dar a avut şi câteva intervenţii foarte bune în meci”, a spus şi Point, potrivit nhl.com.

În urma acestui rezultat, Tampa Bay Lightning rămâne pe locul 4 în Divizia Atlantic, cu 24 de puncte, în timp ce Washington Capitals se află pe locul 3 în Divizia Metropolitană, cu 31 de puncte.

Hocheiul din NHL continuă în AntenaPLAY. Sâmbătă, de la ora 20:00, are loc meciul Montreal Canadiens – New York Rangers, în timp ce duminică, de la ora 19:30, are loc meciul Vancouver Canucks – Detroit Red Wings.

