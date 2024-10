Bernadette Szocs, plină de încredere după argintul obţinut la Campionatul European Individual: "Sunt conştientă că va veni" - Antena Sport

Bernadette Szocs, plină de încredere după argintul obţinut la Campionatul European Individual: "Sunt conştientă că va veni" Bernadette Szocs, după finala de la Campionatul European Individual / Profimedia Bernadette Szocs este plină de încredere după argintul obţinut la Campionatul European Individual. În ultimul act din proba de simplu, românca a fost învinsă de Sofia Polcanova, partenera sa de la dublu. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ După ce cele două au cucerit argintul în finala de la dublu, jucătoarea din Austria s-a impus cu 4-1 (11-8, 11-13, 12-10, 11-6, 11-9) în ultimul act de la simplu. Campionatul European Individual a fost LIVE în AntenaPLAY. Bernadette Szocs, plină de încredere după argintul obţinut la Campionatul European Individual: „Sunt conştientă că va veni” Dezamăgită de înfrângerea suferită la Linz, Szocs vrea însă să privească partea plină a paharului. Românca nu are regrete şi este convinsă că prestaţiile bune de la acest turneu îi dau încredere pentru viitor, când va încerca să obţină şi medalia de aur. De asemenea, ea şi-a felicitat adversara şi prietena pentru jocul practicat în finala de la simplu: „Sunt un pic dezamăgită pentru că am pierdut ambele finale, dar am avut un parcurs foarte bun. Sunt mândră că am reușit să aduc două medalii pentru România, din păcate nu a fost să fie cele de aur, dar mergem mai departe. Reclamă

Reclamă

Am dat totul, nu am ce să regret, încerc să merg mai departe, să mă antrenez și să reușesc să obțin cel puțin rezultatele pe care le-am avut aici, la Linz.

Prietena mea, Sofia, a fost în formă maximă, mai ales la simplu! Am jucat amândouă foarte bine, dar e clar că a fost ziua ei, aurul ei… Important este că am dat totul, am încercat, am luptat până la ultima minge!

Nu a fost ușor să intru la masă după înfrângerea de la dublu, dar prefer să rămân cu parcursul bun de la Europene, am avut adversare bune, pe care nu le bătusem înainte. Sunt conștientă că pe viitor vor veni și medaliile de aur”, a declarat Bernadette Szocs, potrivit sportsnet.ro.

Reclamă

La dublu, Bernadette Szocs şi Sofia Polcanova au fost învinse dramatic, cu 3-2 la seturi, de Hana Matelova şi Barbora Balazova. La simplu, Bernadette Szocs a fost învinsă în finală de partenera ei de la dublu, Sofia Polcanova, cu 4-1 la seturi. La scorul de 1-1 la seturi, Bernadette Szocs a condus-o în setul 3 cu 7-1 pe Polcanova. Totodată, Szocs a ratat o minge de set, la 10-9 pentru ea, în setul 3. Ai sport în AntenaPLAY Trăiești live-ul în fiecare zi. În 2024, competițiile de Formula 1™, Formula 2™, Formula 3™ se văd în direct și integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live – AS LIVE, dar și pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marile premii de Formula 1™ vor putea fi urmărite în direct online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și Liga Campionilor Asiei, Liga Portugal, Campionatul Greciei sau evenimente de MMA, gale de box, F1 Academy sau tenis de masă.

Reclamă