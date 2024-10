Bernadette Szocs - Sofia Polcanova LIVE VIDEO (17:50, AntenaPLAY). Bernie luptă pentru aur în finala Campionatului European - Antena Sport

Bernadette Szocs – Sofia Polcanova este finala Campionatului European Individual de la Linz, competiţie transmisă exclusiv în AntenaPLAY. Cele două vor disputa şi ultimul act al probei de dublu.

Pentru a ajunge în ultimul act, Bernadette Szocs a trecut de Maria Xiao, cu 4-1 la seturi. De partea cealaltă, Sofia Polcanova a învins-o pe Nina Mittelham, cu acelaşi scor, 4-1.

Bernadette Szocs – Sofia Polcanova LIVE VIDEO (17:50, AntenaPLAY)

Meciul dintre Bernadette Szocs şi Sofia Polcanova va avea loc duminică, de la ora 17:50. Ultima întâlnire dintre cele două nu este una de care Bernie să îşi aducă aminte cu plăcere. La Jocurile Olimpice 2024, Polcanova se impunea în optimi, cu un sever 4-0. Atunci, Bernie susţinea că a fost „furată” de arbitru.

„Era deja a treia servă când mi-a luat arbitrul. Este o servă unde nu arunc cum spune el. Am încercat să chem pe un alt arbitru. Dacă arbitrul oficial a decis chestia asta, nu se mai poate da înapoi. Am încercat să întorc meciul de la orice scor. Am luptat până la capăt. Din păcate n-a fost să fie meciul meu.

Nu neapărat că m-a scos din ritm. E un pic stresant, încearcă să se lege de unele chestii doar ca să pară ei mai spectaculoși. De data asta, poate la serva cealaltă mai spuneam, dar ideea este că am servit altă servă și nu a avut dreptate. Când are dreptate, închid ochii și trec mai departe. Nici nu pot lăsa de la mine, când știu că am dreptate și am fost furată pe nedrept”, spunea atunci Szocs.