Bernadette Szocs - Shin Yubin LIVE VIDEO (vineri, 15:15, AntenaPLAY). "Bernie" debutează la WTT Champions Chongqing 2024 - Antena Sport

Bernadette Szocs - Shin Yubin LIVE VIDEO (vineri, 15:15, AntenaPLAY) Bernadette Szocs, în timpul unui meci - Profimedia Images Bernadette Szocs – Shin Yubin LIVE VIDEO. Bernadette Szocs şi Shin Yubin se întâlnesc în primul tur al turneului WTT Champions Chongqing 2024, care va fi transmis live în AntenaPLAY, în perioada 30 mai – 3 iunie. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Aceasta este una dintre cele mai echilibrate partide ale primului tur al competiţiei din China, ţinând cont că se întâlnesc ocupantele locurilor 7 şi 9. Duelul va avea loc vineri, de la ora 15:15, LIVE VIDEO în AntenaPLAY. Bernadette Szocs – Shin Yubin LIVE VIDEO (vineri, 15:15, AntenaPLAY) Conform site-ului oficial al competiţiei, aceasta va fi a doua partidă dintre cele două jucătoare. Prima a fost adjudecată de sportiva din Coreea de Sud, în vârstă de doar 19 ani. Bernadette Szocs nu a fost singura sportivă din România prezentă pe tabloul principal al întrecerii. Din păcate, Eliza Samara a fost învinsă fără drept de apel de Joo Cheonhui, cu 0-3. Programul şi rezultatelle din primul tur de la WTT Champions Chongqing 2024 Sun Yingsha – Linda Bergstrom 3-0

Jeon Jihee – Yangzi Liu

Jia Nan Yuan – Lily Zhang

Bruna Takahashi – Hina Hayata

Chen Meng – Prithika Pavade

Sreeja Akula – Hana Goda 2-3

Adriana Diaz – Suu Hyo Won

Cheng I-Ching – Miwa Harimoto

Shin Yubin – Bernadette Szocs

Nina Mittelham – Orawan Paranang

He Zhuojia – Amy Wang 3-1

Sofia Polcanova – Wang Yidi

Chen Xingtong – Xiaoxin Yang

Joo Cheonhui – Eliza Samara 3-0

Miu Hirano – Dina Meshref

Mima Ito – Wang Manyu Totul despre AntenaPLAY AntenaPLAY oferă abonaților 5 canale TV live si peste 12 canale liniare exclusive, o selecție de filme pe gustul fiecăruia, atât producții românești, cât și internaționale, seriale pentru toată familia, de la k-dramas la seriale polițiste, comedie, acțiune sau dragoste. Aplicația AntenaPLAY este disponibilă pe toate dispozitivele: smartphone, smart TV, PC, tabletă și laptop. Reclamă

Reclamă 4

Ai sport in AntenaPLAY

Trăiești live-ul în fiecare zi, pentru că ai sport live în AntenaPLAY. În 2024, competițiile de Formula 1, Formula 2, Formula 3, se vad live integral în AntenaPLAY. Cele peste 24 de curse pot fi vizionate în canalul de sport live, AS LIVE, dar si pe canalele dedicate fiecărei competiții. Toate antrenamentele, calificările, sprinturile și cursele pentru marele premiu de Formula 1 vor putea fi urmărite live online. Pe lângă acestea, abonații pot urmări și F1 Academy, Liga Campionilor Asiei, meciurile din Liga Portugal, Cupa Franței sau evenimente de MMA și box. Plus multe alte competiții exclusive. Platforma AntenaPLAY îți pune la dispoziție 3 tipuri de abonamente: lunar, de 6 luni și de 1 an. Hai în AntenaPLAY!