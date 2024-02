România şi-a aflat posibila adversară din optimile de finală ale Campionatelor Mondiale. Meciul e exclusiv în AntenaPLAY - Antena Sport

Reclamă

„Sportivele antrenate de Viorel Filimon și Mihaela Șteff vor juca miercuri, de la 10:00, pentru pătrunderea în sferturile de finală, fază a competiției care odată atinsă asigură calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris”, se arată pe site-ul Federaţiei Române de tenis de masă.

Bernadette Szocs aşteaptă calificarea la Jocurile Olimpice

România a ajuns în optimile competiţiei şi mai are nevoie de o victorie pentru a obţine biletele pentru Paris. Tricolorele au terminat Grupa 7 cu maximum de puncte, meciurile fiind transmise în AntenaPLAY.

„A fost un meci mai greu pentru mine, pentru că nu am reuşit să câştig de data asta cu 3-0, dar cel mai important e că am câştigat pe echipe şi că am câştigat toate meciurile. Toate am fost în formă bună şi suntem pregătite pentru următoarele meciuri.

Suntem pregătite pentru orice obstacol. E bine că avem o zi liberă, ne vom antrena, vin meciurile mai grele. Suntem unite, suntem o echipă omogenă, ne completăm şi aducem victorii. Portura de favorite ne obligă, toate asiaticele se feresc de noi. Presiunea ne face mai bune”, a spus Bernadette, pentru sportsnet.ro.

Lotul feminin este format din Bernadette Szocs, Elizabeta Samara, Andreea Dragoman, Adina Diaconu, Elena Zaharia, antrenorii Viorel Filimon, Mihaela Şteff şi kinetoterapeutul Petruţ Ghiţă.

