"Ai grijă ce substanţe iei!" Noul "elev" al lui Patrick Mouratoglou, avertizat după ce a anunţat colaborarea - Antena Sport

Sara Maria Popa a ajuns la Academia lui Patrick Mouratoglou la vârsta de 12 ani. Sara a vorbit şi despre cazul Simonei Halep şi a avansat un scenariu incredibil. Românca de 18 ani a susţinut că mulţi sportivi apelează la substanţe interzise.

„Eu îmi doresc să se termine bine, ca şi fiecare persoană care o susţine. Au fost greşeli din ambele părţi. Poate trebuia să fie şi ea atentă, poate trebuiau să fie şi cei de la Mouratoglou să fie şi ei atenţi, să îi spună exact când trebuie îi înmâne, poate, acea substanţă. Nu ştiu detaliile şi nu vreau să intru prea mult. Nu ştim dedesubturile. Există sportivi care iau acele substanţe, numai că nu sunt prinşi pentru că ştiu exact când să elimine substanţa şi ştiu exact când să le ia. Eu, de exemplu, am fost testată săptămânal şi nu am luat niciodată. Dar nu pot să bag mâna în foc pentru ceilalţi sportivi. Suplimentele sunt diferite de substanţe pe care preparatorii fizici şi medicii de la Academii le dau sportivilor. Suplimentele sunt exact pastilele de zi pe care fiecare persoană poate să le ia.

Am fost când aveam 12 ani. Am jucat la Academia Mouratoglou. Este adevărat, de la o vârstă fragedă li se dau sportivilor nişte substanţe. La juniori, nu te controlează cei de la Anti-doping. Te lasă un pic să mai creşti, să împlineşti 17 ani şi de atunci încep controalele mai intens. Jucătorii şi părinţii trebuie să fie de acord. Li se dă o foaie şi trebuie să semneze să fie de acord să ia acea substanţă. Prima dată am fost speriată, chiar nu ştiam ce se întâmplă (n.r. – de controalele anti-doping)„, a spus Sara Maria Popa în exclusivitate la AS.ro LIVE.