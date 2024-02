Dezvăluiri explozive de la Academia Mouratoglou: "Li se dau sportivilor substanţe! Unii nu sunt prinşi că ştiu când să le ia!" - Antena Sport

Reclamă

Am fost când aveam 12 ani. Am jucat la Academia Mouratoglou. Este adevărat, de la o vârstă fragedă li se dau sportivilor nişte substanţe. La juniori, nu te controlează cei de la Anti-doping. Te lasă un pic să mai creşti, să împlineşti 17 ani şi de atunci încep controalele mai intens. Jucătorii şi părinţii trebuie să fie de acord. Li se dă o foaie şi trebuie să semneze să fie de acord să ia acea substanţă. Prima dată am fost speriată, chiar nu ştiam ce se întâmplă (n.r. – de controalele anti-doping)„, a spus Sara Maria Popa în exclusivitate la AS.ro LIVE.

Ion Ţiriac, reacţie vehementă după audierea Simonei Halep la TAS

Ion Ţiriac a avut o reacţie vehementă după audierea Simonei Halep la TAS. Halep a fost audiatĂ timp de 3 zile la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne în cazul de dopaj în care a fost suspendată 4 ani.

Ion Ţiriac spune că proba de sânge care i-a fost recoltată a fost „maltratată” în România şi nu ar trebui să fie admisă în niciun tribunal din lume şi speră ca cei de la TAS să ia o decizie favorabilă campioanei noastre. Mai mult, Ţiriac nu vrea să se repete istoria ca în cazul Andreei Răducan.

„Nu știu mai mult decât voi despre Simona Halep. Cred că n-are voie să vorbească sau a fost sfătuită să nu spună nimic la acest moment. Acum știm că proba de sânge a fost ‘maltratată’ în România, luată la 5 dimineaţa, să fie la minus 5 grade și poate altceva. N-ar trebui admisă niciunde! Să sperăm că TAS-ul va face o treabă (n.r. judecată) mai bună ca la Sidney. Să sperăm că acum le vine mintea la cap.

Să sperăm că va fi mai bine decât a fost atunci cu Andreea (n.r. Răducan)”, a spus Ion Ţiriac la Gala Sportului Românesc, de la Ateneul Român.

