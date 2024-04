Ana Bogdan, după calificarea la turneul final al Billie Jean King Cup: "E mai presus decât orice Grand Slam!" - Antena Sport

Ana Bogdan, după calificarea la turneul final al Billie Jean King Cup

Anunţ despre marele său vis Ana Bogdan avorbit după calificarea la turneul final al Billie Jean King Cup despre marele său vis. Ana Bogdan a declarat, miercuri, într-o conferinţă de presă, că pentru ea calificarea la turneul final al Billie Jean King Cup a fost cea mai mare bucurie din tenis din ultimii ani. De asemenea, Ana Bogdan a spus că marele său vis este de a participa la Jocurile Olimpice.

Ana Bogdan a mai spus că a crezut până la final în calificarea la turneul final al Billie Jean King Cup. România a avut o revenire de poveste în meciul cu Ucraina.

“Cu o zi înainte de meciul cu Svitolina i-am spus Alinei că acesta este visul meu, să fiu acolo, în Grupa Mondială. Şi iată că am reuşit. Cred că a fost cea mai mare bucurie pe care am trăit-o pe teren în ultima vreme, în ultimele luni, în ultimii ani… Atunci când joci pentru România altul este sentimentul, este un sentiment de onoare, de măreţie. Pentru mine este oarte important să reprezint România. Mă bucur enorm că am avut acest succes alături de fete şi sunt sigură că în continuare putem face lucruri foarte frumoase împreună. Am crezut până la final. Abia aştept să mergem în noiembrie în Sevilla. Dacă noi credem şi suntem uniţi putem să facem lucruri mari împreună”, a spus Ana Bogdan, conform news.ro.