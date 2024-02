Ana Bogdan s-a calificat în finala Transylvania Open, după un meci dramatic cu Jaqueline Cristian. Duelul a durat aproape 3 ore - Antena Sport

La asta mă gândesc în primul rând, să lucrez din punct de vedere fizic. Sunt optimistă și pozitivă pentru tot ce urmează în anul ăsta. Am o echipă bună cu care lucrez, e în sfârșit echipa pe care mi-am dorit-o și la care am visat de foarte multă vreme, așa că e un nou început pentru mine și chiar sunt bucuroasă și recunoscătoare că pot să-i am pe acești oameni alături”, spunea atunci Ana Bogdan, potrivit eurosport.ro.