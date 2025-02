Aryna Sabalenka, declaraţie de mare campioană despre Simona Halep după ce românca şi-a anunţat retragerea - Antena Sport

Simona Halep şi Aryna Sabalenka, la finalul unui meci - Hepta Aryna Sabalenka a avut numai cuvinte de laudă despre Simona Halep, după ce fostul lider mondial şi-a anunţat retragerea, la Transylvania Open, la doar 33 de ani. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Halep şi Sabalenka s-au întâlnit de cinci ori în carieră, ultimul duel venind la Stuttgart, în 2021. Simo conduce cu 3-2 la directe şi actualul număr unu mondial şi-a adus aminte de calităţile de pe teren ale dublei câştigătoare de Grand Slam. Aryna Sabalenka: „Simona Halep a fost o luptătoare” „A fost o luptătoare, de fiecare dată am avut meciuri strânse. Nu îmi amintesc ultimul meci, dar mi-l amintesc pe primul: juca incredibil, se deplasa atât de bine. A pus multă presiune pe mine. A trebuit să muncesc din greu pentru fiecare punct. A fost o jucătoare incredibilă și e trist să văd că se retrage. Cred că mai putea face multe în tenis. E o veste tristă, dar îi doresc tot binele pe mai departe”, a spus Sabalenka, citată de digisport.ro. Meciurile dintre Simona Halep şi Aryna Sabalenka Simona Halep – Aryna Sabalenka 6-2, 6-2, Shenzhen 2018

Simona Halep – Aryna Sabalenka 6-3, 6-4, Cincinnati 2018

Simona Halep – Aryna Sabalenka 4-6, 2-6, Adelaide 2020

Simona Halep – Aryna Sabalenka 3-6, 6-2, 6-2, Dubai 2020

Simona Halep – Aryna Sabalenka 3-6, 2-6, Stuttgart 2021 Motivul pentru care Simona Halep s-a retras din tenis Stere Halep a dezvăluit care a fost adevăratul motiv pentru care Simona Halep a decis să se retragă din fotbal. Fosta campioană de la Wimbledon şi Roland Garros şi-a anunţat hotărârea imediat după înfrângerea drastică suferită în faţa Luciei Bronzetti, la Transylvania Open.

Tatăl Simonei Halep a afirmat că Halep ar fi mai putut juca tenis, dar a fost extrem de nemulţumită că nu şi-a primit înapoi punctele de înainte de suspendare. Constănţeanca în vârstă de 33 de ani ocupă locul 870 în ultimul clasament WTA.

„Preconizam că aşa va fi. Dacă tot am preconizat că poate se revenea din nou la clasamentul la care era Simona… am tot aşteptat şi aşteptat şi dacă tot nu s-a rezolvat nimic, nu au luat nimic în consideraţie, am hotărât să facă şi pasul ăsta. Nu putea să facă calificări în turnee de 250 de puncte.

(A fost o decizie greu de luat?) Nu, noi am tot aşteptat. Pentru că dacă i se dădea clasamentul înapoi atunci aştepta să facă o muncă mai intensă. Simona voia, dar dacă nu s-a putut… să facem turnee de astea, la Simona nu se poate pentru că deja e prea sus ca să facă din nou acelaşi lucru.

