Carlos Alcaraz, eliminare surprinzătoare la Queen's! Campionul en-titre de la Wimbledon va coborî în clasamentul ATP - Antena Sport

Carlos Alcaraz, eliminare surprinzătoare la Queen's! Campionul en-titre de la Wimbledon va coborî în clasamentul ATP Carlos Alcaraz, în timpul meciului cu Jack Draper de la Queen's 2024 / Profimedia Carlos Alcaraz a avut parte de eliminare surprinzătoare la Queen’s! Campionul în 2023, atât de la Queen’s, cât şi la Wimbledon, Alcaraz a cedat în faţa favoritului publicului, Jack Draper. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Britanicul a câştigat partida cu 7-6(3), 6-3, după o oră şi 39 de minute de joc. Aceasta a fost şi prima victorie a lui Draper în faţa spaniolului, după ce pierduse precedentele două partide, pe hard. Carlos Alcaraz, eliminare surprinzătoare la Queen’s! Campionul en-titre de la Wimbledon va coborî în clasamentul ATP Carlos Alcaraz nu a avut parte de cel mai bun debut în sezonul de iarbă. Parcursul spaniolului la Queen’s, acolo unde a cucerit titlul în urmă cu un an, s-a încheiat prematur. Chiar dacă Draper venea după titlul cucerit săptămâna trecută la Stuttgart, Alcaraz pornea din postura de favorit la Londra. Draper ends Alcaraz’s grass run! 😮#cinchChampionships pic.twitter.com/mTxDf7lV2K

— Tennis TV (@TennisTV) June 20, 2024 Spaniolul avea o serie de 13 meciuri la rând câştigate pe iarbă, fiind la doar o victorie de a egala seria lui Rafael Nadal din perioada 2008-2010, de 14 victorii. Ultima înfrângere a lui Alcaraz pe acastă suprafaţă a fost la Wimbledon 2022, în faţa lui Jannik Sinner. Reclamă

Înfrângrea în faţa lui Draper îl costă 450 de puncte pe Carlos Alcaraz, ceea ce înseamnă că va coborî o poziţie în clasamentul ATP. Novak Djokovic, fără să joace, el fiind accidentat încă de la Roland Garros, va urca pe locul 3 pe 24 iunie.

Cu toate acestea, Alcaraz are şanse foarte mari să fie cap de serie numărul 2 la Wimbledon, în cazul în care Novak Djokovic nu va evolua la ediţia din acest an de la All England Club care va debuta pe 1 iulie.

Simona Halep nu este pe lista jucătoarelor care au primit wild card la Wimbledon 2024

Simona Halep a primit o nouă lovitură şi nu este pe lista jucătoarelor care au primit wild card la Wimbledon 2024. Românca în vârstă de 32 de ani a primit o veste grea. Singura ei speranţă se leagă de ultimul loc rămas vacant. „Simo” este în prezent pe locul 1130 WTA.

Organizatorii turneului de la Wimbledon au anunţat, miercuri, lista iniţială a sportivilor care beneficiază de wild card la ediţia din acest an. Pe lista pentru simplu feminin se află, între altele, Emma Răducanu, însă nu este şi Simona Halep, care a câştigat competiţia în 2019. Au primit wild card pentru tabloul principal de simplu feminin britanicele Francesca Jones, Yuriko Lily Miyazaki, Emma Răducanu şi Heather Watson, germanca Angelique Kerber şi japoneza Naomi Osaka şi daneza Caroline Wozniacki. Mai urmează să fie anunţat ultimul wild card, specifică news.ro. Wozniacki, Miyazaki, Watson şi Răducanu au fost scoase de pe lista calificărilor după ce au primit wild card-uri pe tabloul principal. Având în vedere şi retragerile lui Jodie Burrage şi Mirjam Bjorklund de la publicarea listei iniţiale de intrare în calificări, primele şase rezerve au intrat acum în calificări: Harmony Tan, Anastasiia Sobolieva, Vitalia Diatchenko, Despina Papamichail, Lina Gjorcheska şi Amanda Anisimova.