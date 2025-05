Jannik Sinner, după ce l-a demolat pe Ruud la Roma: "Pentru moment nu mă concentrez pe rezultate" - Antena Sport

În semifinalele de vineri, îl va înfrunta pe americanul Tommy Paul, locul 12 WTA, care i-a „pus probleme la ultimul US Open” , potrivit news.ro .

„Sunt aici pentru a înţelege unde sunt şi ce pot face. Ştiu că am muncit din greu, există rezultate, dar pentru moment, nu mă concentrez pe rezultate” , a explicat italianul într-o conferinţă de presă.

Italianul, suspendat timp de trei luni pentru două teste antidoping pozitive la un anabolizant, atribuite unei contaminări accidentale, a vorbit şi despre întâlnirea sa cu noul Papă Leon al XIV-lea, miercuri, la Vatican. „A fost o onoare, ceva emoţionant, nu prea am ştiut ce să spun, este ceva ce nu voi uita”, a spus el. „A fost într-adevăr ceva de o altă dimensiune, ceva ce nu am trăit niciodată, chiar dacă am întâlnit deja oameni importanţi în viaţa mea”, a adăugat sportivul.

Jannik Sinner – Casper Ruud 6-0, 6-1

Numărul 1 ATP, Jannik Sinner, revenit după o suspendare de trei luni, şi-a asigurat cu stil locul în semifinalele turneului Masters 1000 de la Roma, joi, cu o victorie în faţa numărului 7 mondial, Casper Ruud.

Sinner s-a impus cu 6-0, 6-1 în puţin peste o oră (1:03) în faţa norvegianului.