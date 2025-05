Suspendarea lui Jannik Sinner a luat sfârşit! Numărul 1 ATP, despre principalul obiectiv: "Cel mai rău lucru" - Antena Sport

Chiar dacă este bucuros că revine în circuit, Sinner a recunoscut că simte presiunea şi are un mare semn de întrebare legat de nivelul la care se află în acest moment, după câteva luni bune fără meciuri. Ultima partidă a lui Jannik Sinner a fost în finala de la Australian Open, la finalul lunii ianuarie, atunci când l-a învins pe Alexander Zverev:

Revenirea lui Jannik Sinner are loc chiar la Roma, în ţara sa natală. Turneul din capitala Italiei este ultimul mare turneu dinaintea celui de-al doilea turneu de Grand Slam al anului, Roland Garros. De altfel, competiţia de pe zgura pariziană reprezintă şi principalul obiectiv al lui Sinner.

Sincer, nu am urmărit nimic din circuit de când am primit sancţiunea. Nu m-am uitat la Indian Wells şi Miami. Ştiam doar rezultatele. Nu m-am uitat la tenis până la Madrid, atunci când am urmărit câţiva jucători de care eram interesat”, a declarat Jannik Sinner, citat de puntodebreak.com.

Jannik Sinner s-a gândit să se retragă din tenis, în urma scandalului de dopaj

În februarie, la mai puţin de o lună după ce a câştigat al treilea titlu de Grand Slam la Australian Open, s-a anunţat că italianul a acceptat suspendarea pe termen scurt, care se va încheia la 5 mai.

Cazul a provocat reacţii puternice atât în interiorul, cât şi în afara sportului, mulţi susţinând că Sinner a beneficiat de un tratament preferenţial, deşi el a susţinut întotdeauna că nu a făcut nimic greşit, notează news.ro.