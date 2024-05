Novak Djokovic, eliminat în turul 3 de la Roma! Sârbul încă se resimte după ce a fost lovit la cap: "E îngrijorător" - Antena Sport

La finalul meciului, Novak Djokovic a oferit câteva declaraţii îngrijorătoare. Sârbul a fost de nerecunoscut în meciul cu Tabilo, iar lovitura încasată la Roma pare că a avut efecte mai mari decât ar fi crezut în primă fază. Sârbul a recunoscut că s-a simţit total diferit pe teren şi s-a arătat îngrijorat:

„M-am antrenat diferit. Am optat pentru o sesiune mai lejeră de antrenament ieri. Nu am simţit nimic, dar nici nu m-am simţit la fel.

Astăzi, sub stres, a fost destul de rău. Nu ca durere, ci ca echilibru. Nu a existat coordonare. Am fost un jucător complet diferit faţă de acum două seri.

Am reuşit să dorm bine. Am avut dureri de cap. A doua zi a fost destul de bine, aşa că am crezut că e ok. Poate că e ok, poate că nu e ok. Azi am simţit că a fost alt jucător în echipamentul meu. Fără ritm, fără tempo, fără echilibru. E puţin îngrijorător”, a declarat Novak Djokovic, după eliminarea de la Roma, citat de tennismajors.com.

Sârbul a vorbit puţin şi despre Roland Garros, turneu pe care l-a câştigat de două ori în cariera sa: „Totul trebuie să fie mai bine pentru a avea o şansă să îl câştig". Tabilo, care a obţinut prima victorie în faţa unui jucător din Top 10, îl va întâlni în turul următor pe Karen Khachanov. Simona Halep şi-a aflat prima adversară de la Trophee Clarins! Cu cine va juca fostul număr 1 WTA la Paris Simona Halep şi-a aflat prima adversară de la Trophee Clarins. Fostul număr 1 WTA a primit un wildcard la turneul WTA 125 din capitala Franţei, turneu cu premii totale de 115.000 de dolari. În primul tur de la Trophee Clarins, Simona Halep o va întâlni pe Mccartney Kessler din Statele Unite ale Americii, locul 123 WTA. Aceasta va fi prima întâlnire dintre cele două jucătoare În cazul în care va trece de jucătoarea din Statele Unite, Simona Halep va avea o misiune dificilă. Ea o poate întâlni acolo pe câştigătoarea partidei dintre Emma Navarro şi o jucătoare venită din calificări. Emma Navarro, jucătoare care se află pe locul 22 WTA în acest moment, este şi favorita numărul 1 a turneului de la Paris. Ana Bogdan (63 WTA), o altă româncă prezentă pe tabloul de la Trophee Clarins, va juca în primul tur cu Varvara Gracheva. Jucătoarea care reprezintă Franţa are 2-1 la întâlnirile directe, duelul de la Paris urmând să fie primul care se dispută pe zgură.

