Gabriela Ruse şi-a aflat adversara din turul 2 de la Australian Open 2025! Prima reacţie a româncei: "Nu am nimic de pierdut" - Antena Sport

„Cred că am arătat un joc destul de solid în ultimele 6 zile. Cred că și sănătatea și-a spus cuvântul pentru că am fost foarte bine și am reușit să țin un nivel. Sigur că prioritatea mea este să rămân în Top 100, să pot să fiu pe tablou la Grand Slam-uri, pentru că este foarte dificil să joci calificări. Sunt 3 meciuri foarte grele, unde toate fetele își doresc să câștige. Cred că acesta este principalul obiectiv al meu”, a mai spus Gabriela Ruse.