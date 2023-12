Premii record la Australian Open 2024! Anunţul făcut de organizatorii de la Melbourne - Antena Sport

Reclamă

Proba de simplu masculin şi feminin

Câştigători – 1,93 milioane de euro

Finalişti – 1,05 milioane de euro

Semifinalişti – 608.000 de euro

Sfertfinalişti – 368.000 de euro

Optimi de finală – 230.000 de euro

Turul 3 – 156.000 de euro

Turul 2 – 110.000 de euro

Turul 1 – 73.000 de euro

Calificări în proba de simplu masculin şi feminin

Reclamă

Turul 3 – 39.000 de euro

Turul 2 – 27.000 de euro

Turul 1 – 19.000 de euro

Cu toate acestea, turneul de la Melbourne nu depăşeşte premiile de la US Open 2023. La ediţia din acest an de la New York, organizatorii au pus la bătaie 65 de milioane de dolari americani (58,6 milioane de euro).

Rafael Nadal, înainte de revenirea în tenis după o pauză de aproape un an

Rafael Nadal a avut un discurs realist înainte de revenirea în tenis după o pauză de aproape un an. Spaniolul Rafael Nadal nu pune prea multă presiune asupra sa înaintea primului său turneu după mai bine de un an, relatează AP.

În vârstă de 37 de ani, Nadal va reveni săptămâna viitoare la Brisbane International, după aproape un an de absenţă de pe teren din cauza unei accidentări la şold. Ultimul meci disputat de spaniol a fost o înfrângere în turul al doilea la Australian Open, în ianuarie, iar Nadal a decis în cele din urmă să se opereze la şoldul său problematic în iunie.

Reclamă 4 / 0/3

Mii de oameni au stat la coadă pentru a-l vedea pe Nadal vineri, la o apariţie în faţa fanilor în centrul oraşului Brisbane. Nadal a ţinut să minimalizeze perspectiva unui titlu la Brisbane sau a unei a treia coroane la Australian Open, turneu care va începe pe 14 ianuarie la Melbourne, scrie news.ro. „Este imposibil să mă gândesc să câştig turnee astăzi”, a spus el. „Ceea ce este cu adevărat posibil este să mă bucur de revenire. Nu mă aştept la multe la un an fără să fiu pe teren”. Nadal a declarat că 2024 va fi probabil ultimul său an în circuitul profesionist. Dar el s-a declarat încurajat de forma sa fizică, mărturisind că se simte mult mai bine decât se aştepta în urmă cu o lună. „Nu pot avea obiective pe termen super lung, pentru că nu mă văd jucând o perioadă super lungă de timp”, a declarat el vineri. „Nu ştiu cum vor merge lucrurile în continuare. Nu sunt un jucător care încearcă să anticipeze ce se poate întâmpla pe termen scurt, iar pe termen mediu este şi mai greu”.