Româncele şi-au aflat adversarele din calificările Australian Open! Cu cine joacă Irina Bara, Andreea Mitu şi Miriam Bulgaru - Antena Sport

Irina Bara, locul 181 mondial, va evolua în primul tur cu rusoaica Iulia Hatouka, poziţia 211 WTA.

Andreea Mitu, locul 218 mondial, va evolua cu australianca Talia Gibson, locul 236 WTA.

A treia româncă din calificări, Miriam Bulgaru, locul 191 mondial, va evolua în primul tur cu Ye-Xin Ma, locul 219 mondial.

Rafael Nadal s-a retras de la Australian Open 2024

Rafael Nadal s-a retras de la Australian Open 2024. Matadorul a făcut anunţul pe reţelele de socializare, explicând că obiectivul său este să fie la nivelul său maxim la intrarea în perioada turneelor de zgură. Motivul retragerii estre o mică ruptură musculară.

„În timpul ultimului meu meci de la Brisbane am avut o mică problemă la un muşchi care, după cum ştiţi, m-a îngrijorat. Odată ajuns la Melbourne am avut ocazia să fac un RMN şi am o ruptură mică pe un muşchi, nu în aceeaşi parte unde am avut accidentarea şi asta e o veste bună.

În momentul de faţă nu sunt pregătit să concurez la nivelul maxim în meciuri de 5 seturi. Voi merge înapoi în Spania pentru a mă duce la doctor, pentru a mă trata şi a mă odihni", a spus Rafa. După ce Nadal şi-a anunţat retragerea, vom avea parte de prima ediţie de Australian Open fără Nadal şi Roger Federer, din 1999 până acum.