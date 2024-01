Supremaţia lui Novak Djokovic, ameninţată de Holger Rune! Mesaj războinic al danezului înainte de Australian Open - Antena Sport

Rafael Nadal s-a retras de la Australian Open 2024

Rafael Nadal s-a retras de la Australian Open 2024. Matadorul a făcut anunţul pe reţelele de socializare, explicând că obiectivul său este să fie la nivelul său maxim la intrarea în perioada turneelor de zgură. Motivul retragerii estre o mică ruptură musculară.

„În timpul ultimului meu meci de la Brisbane am avut o mică problemă la un muşchi care, după cum ştiţi, m-a îngrijorat. Odată ajuns la Melbourne am avut ocazia să fac un RMN şi am o ruptură mică pe un muşchi, nu în aceeaşi parte unde am avut accidentarea şi asta e o veste bună.

În momentul de faţă nu sunt pregătit să concurez la nivelul maxim în meciuri de 5 seturi. Voi merge înapoi în Spania pentru a mă duce la doctor, pentru a mă trata şi a mă odihni”, a spus Rafa.

După ce Nadal şi-a anunţat retragerea, vom avea parte de prima ediţie de Australian Open fără Nadal şi Roger Federer, din 1999 până acum.

„Am muncit mereu din greu de-a lungul anului pentru această revenire și după cum am menționat mereu, obiectivul meu este să fiu la nivelul meu maxim în 3 luni.

În ciuda veștilor triste pentru mine legate de neputința de a juca în fața mulțumii fantastice de la Melbourne, asta nu e o veste foarte proastă, iar noi rămânem pozitivi în privința evoluției pentru restul sezonului.

Chiar voiam să joc în Australia și am avut șansa să joc câteva meciuri care m-au făcut foarte fericit și pozitiv. Mulțumesc pentru toată susținerea și ne vedem curând! Rafa”, a fost mesajul lui Nadal.