Ce coincidenţă! Jannik Sinner şi Aryna Sabalenka, sezoane în oglindă în 2024. Ce au în comun cei doi mari campioni - Antena Sport

Jannik Sinner şi Aryna Sabalenka, sezoane în oglindă în 2024. Ce au în comun cei doi mari campioni Jannik Sinner şi Aryna Sabalenka, cei doi câştigători de la US Open 2024 / Colaj Profimedia Jannik Sinner şi Aryna Sabalenka au sezoane în oglindă în 2024. Numărul 1 mondial în tenisul masculin şi numărul 2 mondial în tenisul feminin au evoluat la un nivel foarte înalt şi în acest sezon. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Recent, ambii au pierdut la Beijing, iar un detaliu extrem de interesant a ieşit la iveală. Sinner a pierdut finala cu Carlos Alcaraz de pe tabloul masculin, în timp ce Sabalenka a fost eliminată de Karolina Muchova, în sferturile de finală. Ce coincidenţă! Jannik Sinner şi Aryna Sabalenka, sezoane în oglindă în 2024. Ce au în comun cei doi mari campioni Ambele înfrângeri au încheiat serii de 15 victorii consecutive pentru cei doi. Prima a fost a lui Jannik Sinner, care a pierdut finala cu Carlos Alcaraz pe 2 octombrie. Două zile mai târziu, pe 4 octombrie, Aryna Sabalenka era învinsă pentru a treia oară de Karolina Muchova. În luna ianuarie, cei doi s-au impus în primul turneu de Grand Slam al anului, Australian Open. Sinner şi Sabalenka au repetat acest lucru şi la Cincinnati, ultimul mare turneu dinaintea US Open. La New York, ultimul turneu de Grand Slam al anului, cei doi s-au impus, pentru a treia oară în 2024, în zile consecutive. Jan. 27 – Sabalenka wins AO

Jan. 28 – Sinner wins AO

Aug. 19 – Sabalenka wins Cincy

Aug. 20 – Sinner wins Cincy

Sep. 7 – Sabalenka wins USO

Sep. 8 – Sinner wins USO

Oct. 2 – Sinner’s winning streak ends at 15 in Beijing

Oct. 4 – Sabalenka’s winning streak ends at 15 in Beijing pic.twitter.com/xaOMolmNKq

Seria de invincibilitate a Arynei Sabalenka s-a încheiat! Karolina Muchova, victorie după un meci maraton la Beijing

Cele două jucătoare s-au întâlnit pentru a patra oară, iar Muchova, semifinalistă în acest an la US Open, are 3-1 în întâlnirile directe cu Sabalenka.

Înfrângerea Arynei Sabalenka reprezintă prima înfrângere a bielorusei după fix două luni. A doua jucătoare a lumii nu mai pierduse din sferturile de finală de la Toronto, acolo unde a fost învinsă de Amanda Anisimova, scor 4-6, 2-6.

După înfrângerea din Canada, Aryna Sabalenka a avut 15 victorii la rând, printre care s-au numărat şi titlurile de la Cincinnati şi US Open, ambele după finale disputate cu Jessica Pegula.

Karolina Muchova, jucătoare care a trecut în turul al treilea de Jaqueline Cristian, se pregăteşte acum pentru semifinala contra favoritei publicului, Qinwen Zheng, cea care a trecut în sferturi din Mirra Andreeva. În cealaltă semifinală de la Beijing se vor întâlni Coco Gauff şi Paula Badosa.

