Seria de invincibilitate a Arynei Sabalenka s-a încheiat! Karolina Muchova, victorie după un meci maraton la Beijing - Antena Sport

Seria de invincibilitate a Arynei Sabalenka s-a încheiat la turneul WTA 1000 de la Beijing. În sferturile de finală, jucătoarea din Belarus şi numărul 2 mondial a întâlnit-o pe Karolina Muchova, locul 49 WTA.

Cehoaica a obţinut calificarea în semifinalele de la Beijing după ce s-a impus cu 7-6(5), 2-6, 6-4, după 2 ore şi 48 de minute de joc.

Seria de invincibilitate a Arynei Sabalenka s-a încheiat! Karolina Muchova, victorie după un meci maraton la Beijing

Cele două jucătoare s-au întâlnit pentru a patra oară, iar Muchova, semifinalistă în acest an la US Open, are 3-1 în întâlnirile directe cu Sabalenka.

Înfrângerea Arynei Sabalenka reprezintă primul insucces al bielorusei după fix două luni. A doua jucătoare a lumii nu mai pierduse din sferturile de finală de la Toronto, acolo unde a fost învinsă de Amanda Anisimova, scor 4-6, 2-6.

După înfrângerea din Canada, Aryna Sabalenka a avut 15 victorii la rând, printre care s-au numărat şi titlurile de la Cincinnati şi US Open, ambele după finale disputate cu Jessica Pegula.