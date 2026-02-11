Elena Rybakina, în formă maximă în 2026! Calificare în sferturi la Doha după un meci de peste două ore - Antena Sport

Închide meniul
Elena Rybakina, în formă maximă în 2026! Calificare în sferturi la Doha după un meci de peste două ore

Daniel Işvanca Publicat: 11 februarie 2026, 22:17

Elena Rybakina / Profimedia

Elena Rybakina demonstrează de la meci la meci că este cea mai în formă jucătoare din circuitul WTA. Proaspăta câștigătoare a Australian Open a obținut o calificare în sferturile turneului de la Doha, după un duel dificil.

Jucătoarea din Kazakhstan a avut nevoie de mai bine de două ore pentru a o învinge pe Qinwen Zheng. Mai departe va da peste surpriza începutului de an în tenis.

Elena Rybakina, în sferturi la Doha

Elena Rybakina este în formă maximă în 2026, lucru dovedit inclusiv la turneul de la Doha, acolo unde a obținut „biletele” pentru sferturi. Campioana de la Australian Open a eliminat-o în faza optimilor pe Qinwen Zheng (26 WTA).

Clasată pe locul 3 în ierarhia WTA, aceasta s-a impus în trei seturi, scor 4-6, 6-2, 7-5, la capătul unui meci ce a durat două ore și 29 de minute. În faza următoare a competiției, aceasta va da peste Victoria Mboko (13 WTA).

Qatar Open 2026 este un turneu din categoria WTA 1000 care se desfășoară în perioada 8 – 14 februarie. Se joacă pe suprafață hard și este dotat cu premii totale în valoare de $2,833,335. Campioana en-titre este Amanda Anisimova. 

