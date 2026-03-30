Sorana Cîrstea a urcat în Top 30, în ultimul an al carierei. Cea mai bine clasată jucătoare din România

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a urcat şase locuri în clasamentul WTA şi este pe 29, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia dată publicităţii luni.

Sorana Cîrstea, aflată în ultimul an al carierei, are 1.459 puncte.

Sorana Cîrstea a urcat în Top 30, în ultimul an al carierei

Jaqueline Cristian a urcat un loc şi este pe 35, cu 1.382 puncte.

Gabriela Ruse a coborât zece locuri şi este pe 83, cu 840 de puncte, iar Irina Begu a coborât nouă locuri şi ocupă poziţia 180, cu 400 puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea a urcat trei locuri şi este pe 53 (1.490 puncte).