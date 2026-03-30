Sorana Cîrstea a urcat în Top 30, în ultimul an al carierei. Cea mai bine clasată jucătoare din România

Viviana Moraru Publicat: 30 martie 2026, 11:06

Sorana Cîrstea, în timpul unui meci la Miami/ Profimedia

Sorana Cîrstea, în vârstă de 35 de ani, a urcat şase locuri în clasamentul WTA şi este pe 29, fiind jucătoarea din România cel mai bine clasată în ierarhia dată publicităţii luni.

Sorana Cîrstea, aflată în ultimul an al carierei, are 1.459 puncte.

Jaqueline Cristian a urcat un loc şi este pe 35, cu 1.382 puncte.

Gabriela Ruse a coborât zece locuri şi este pe 83, cu 840 de puncte, iar Irina Begu a coborât nouă locuri şi ocupă poziţia 180, cu 400 puncte.

La dublu, Sorana Cîrstea a urcat trei locuri şi este pe 53 (1.490 puncte).

Liderul clasamentului WTA este belarusa Aryna Sabalenka, câştigătoare la Miami, cu 11.025 puncte, iar pe 2 se menţine Elena Rybakina, cu 8.108 puncte.

Coco Gauff a urcat pe locul 3 (7.278 puncte), în timp ce poloneza Iga Swiatek a coborât pe 34 cu 7.263 puncte. Pe locul 5 se află americanca Jessica Pegula, cu 6.243 puncte.

Orașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeriOrașul care a fost unul dintre motoarele industriei, dar în care acum mii de angajați se trezesc brusc șomeri
Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Citește și:
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
Observator
Cel mai înalt pod suspendat din Europa va fi construit în România. Investiţia se ridică la 6 milioane de euro
Dialog uluitor Mircea Lucescu – soția Neli, de pe patul de spital: „Vreau să merg la Bratislava!” / „Schimb yala la ușă dacă pleci!”
Fanatik.ro
Dialog uluitor Mircea Lucescu – soția Neli, de pe patul de spital: „Vreau să merg la Bratislava!” / „Schimb yala la ușă dacă pleci!”
10:57

Eduard Ionescu, victorie la Cupa Mondială! Urmează duelul cu numărul 1 mondial
10:54

“Schimb yala de la uşă”. Mircea Lucescu, dialog incredibil cu soţia Neli, pe patul de spital: “FRF l-a disperat”
10:50

Salariul uriaş pe care îl încasează Nicolae Stanciu în China
10:49

Motivul pentru care Louis Munteanu nu a ajuns la FCSB: „Văd altfel jocul”
10:24

Tyson Fury „a îmblânzit” un leu înaintea revenirii în ring: „Ți se spune leul, dar ești o pisicuță”
10:20

Denver Nuggets – Golden State 116-93. Nikola Jokic, aproape de un triple double
1 Rednic, semnal de alarmă: „Nu știu cum cei din jur nu au văzut asta” Ce a observat la Lucescu în Turcia 2 UPDATEPrimul verdict după ce Mircea Lucescu a fost internat. Anunțul oficial al spitalului 3 “Astăzi voi semna.” Transfer surpriză pentru Bogdan Vătăjelu 4 Ce lovitură dă Barcelona pe piaţa transferurilor! Anunţul făcut de Mundo Deportivo 5 Foto“Nu plătesc taxe” Adrian Mutu a răbufnit după ce a investit 1.5 milioane de euro alături de un român cunoscut! 6 BREAKING NEWSMircea Lucescu şi-a anunţat retragerea de la echipa naţională: “Gata, s-a terminat!”
Citește și
Cele mai citite
Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”Mircea Lucescu l-a scos din lot înainte de Turcia – România. Ce explicaţii i-a dat: “O decizie comună”
“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”“Cedez clubul!” O echipă de tradiţie din Liga 1 caută patron: se vinde “gratis”
Transfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul OpruțTransfer la Dinamo. Cine vine în locul lui Boateng? Nicolescu prelungește și cu Raul Opruț
Patru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribunePatru jucători, în afara lotului pentru duelul cu Turcia de la Istanbul. Pe cine a trimis Lucescu în tribune