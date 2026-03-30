Jannik Sinner a câştigat turneul de la Miami. Italianul a reuşit “Sunshine Double”

După Indian Wells, numărul 2 în clasamentul ATP, Jannik Sinner, a reuşit „Sunshine Double” câştigând duminică, pentru a doua oară, turneul Masters 1000 de la Miami (Florida, Statele Unite).

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Indiferent de adversar sau de vremea ploioasă de duminică, Jannik Sinner continuă să avanseze în turneele Masters 1000 şi a cucerit dubla americană în Florida, la fel ca Arina Sabalenka cu o zi înainte la feminin.

Sinner l-a dominat pe cehul Jiri Lehecka cu 6-4, 6-4 la finalul unui meci amânat şi apoi întrerupt timp de o oră şi jumătate din cauza ploii, câştigând turneul pentru a doua oară după 2024.

Jucătorul italian în vârstă de 24 de ani este primul jucător din circuitul ATP care reuşeşte „Sunshine double” de la Roger Federer în 2017, dar, mai ales, este singurul care a reuşit acest lucru fără să piardă niciun set în cele două competiţii.

Fostul nr. 1 mondial a câştigat astfel al 7-lea titlu Masters 1000, al treilea consecutiv după Paris la sfârşitul anului 2025 şi, prin urmare, Indian Wells acum două săptămâni, şi se află într-o serie de 34 de seturi câştigate în turnee de acest calibru.