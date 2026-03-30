Jannik Sinner îi poate fura numărul 1 mondial lui Carlos Alcaraz, la Monte Carlo

Dan Roșu Publicat: 30 martie 2026, 15:15

Carlos Alcaraz şi Jannik Sinner - Getty Images

Carlos Alcaraz îşi va apără titlul la turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo (5-12 aprilie), dar în acelaşi timp şi poziţia de lider al clasamentului ATP, pe care o poate pierde în cazul unei victorii finale a italianului Jannik Sinner, scrie EFE.

Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, conduce clasamentul mondial cu 13.590 de puncte, după ce a fost eliminat în turul trei al turneului de la Miami, la care Sinner a câştigat titlul, duminică, învingându-l pe cehul Jiri Lehecka cu 6-4, 6-4 în finală.

În acest moment, după ce Sinner şi-a adăugat 2.000 de puncte în clasament cu titlurile obţinute atât la Indian Wells, cât şi la Miami, Alcaraz mai are un avans de 1.190 puncte.

La Monte Carlo, italianul va avea ocazia să adauge încă 1.000 de puncte – lucru pe care l-ar face dacă ar câştiga turneul pe zgură, pe care nu l-a jucat anul trecut din cauza unei suspendări de trei luni pentru dopaj.

Dacă Sinner îşi menţine seria de victorii, ar ar avea după turneul de la Monaco un total de 13.400 de puncte, în timp ce Alcaraz nu le poate depăşi pe cele 13.590 deţinute în prezent, datorită victoriei sale din 2025 pe zgura monegască.

Orice rezultat, în afară de păstrarea titlului i-ar reduce totalul punctelor lui Alcaraz. Chiar şi în cazul unei finale ipotetice între campion şi marele său rival din circuit, o victorie a italianului ar fi suficientă pentru ca Sinner să urce în fotoliul de lider al ATP.

În acest caz, Alcaraz ar rămâne cu 13.240 de puncte, iar Jannik l-ar depăşi cu 13.400. Un astfel de meci ar putea avea loc doar cu titlul în joc, deoarece primii doi favoriţi vor fi pe secţiuni diferite ale tabloului principal.

Loading ... Loading ...
