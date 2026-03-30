Jannik Sinner îi poate fura numărul 1 mondial lui Carlos Alcaraz, la Monte Carlo

Carlos Alcaraz îşi va apără titlul la turneul ATP Masters 1.000 de la Monte Carlo (5-12 aprilie), dar în acelaşi timp şi poziţia de lider al clasamentului ATP, pe care o poate pierde în cazul unei victorii finale a italianului Jannik Sinner, scrie EFE.

Alcaraz, în vârstă de 22 de ani, conduce clasamentul mondial cu 13.590 de puncte, după ce a fost eliminat în turul trei al turneului de la Miami, la care Sinner a câştigat titlul, duminică, învingându-l pe cehul Jiri Lehecka cu 6-4, 6-4 în finală.

Jannik Sinner îi poate fura numărul 1 mondial lui Carlos Alcaraz

În acest moment, după ce Sinner şi-a adăugat 2.000 de puncte în clasament cu titlurile obţinute atât la Indian Wells, cât şi la Miami, Alcaraz mai are un avans de 1.190 puncte.

La Monte Carlo, italianul va avea ocazia să adauge încă 1.000 de puncte – lucru pe care l-ar face dacă ar câştiga turneul pe zgură, pe care nu l-a jucat anul trecut din cauza unei suspendări de trei luni pentru dopaj.

Dacă Sinner îşi menţine seria de victorii, ar ar avea după turneul de la Monaco un total de 13.400 de puncte, în timp ce Alcaraz nu le poate depăşi pe cele 13.590 deţinute în prezent, datorită victoriei sale din 2025 pe zgura monegască.