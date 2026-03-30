“Te muţi în altă ţară după retragere?” Sorana Cîrstea a luat deja decizia! Anunţul făcut de Sori

Sorana Cîrstea a trăit la Dubai în ultimii ani, dar casa ei rămâne România. Ajunsă din nou în top 30 WTA, sportiva de 35 de ani care se va retrage la finalul anului a specificat faptul că nu se va muta din ţară.

Sorana Cîrstea rămâne în România

“(n.r. – Vei rămâne în România sau te muţi în altă ţară?) Sigur voi avea tot timpul o casă în România. Pentru mine acasă e România, aici sunt prietenii, aici e familia.

Indiferent unde voi fi pe lumea asta, acasă va fi România şi o bucată din an sigur o voi petrece aici”, a spus Sorana Cîrstea.

5 turnee pe zgură pentru Sorana Cîrstea

Pentru Sorana, urmează perioada de zgură. Sori va participa la patru turnee pregătitoare pentru Roland Garros, Linz, Rouen, Madrid şi Roma.

“Normal că fiecare săptămână este emoţionantă, dar eu am ştiut că aşa va fi atunci când m anunţat că acesta va fi ultimul an. Mi-am asumat, dar după cum se vede după rezultate. E un an excelent.