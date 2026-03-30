“Te muţi în altă ţară după retragere?” Sorana Cîrstea a luat deja decizia! Anunţul făcut de Sori

Dan Roșu Publicat: 30 martie 2026, 13:09

Comentarii
Sorana Cîrstea, în timpul unui meci - Sport Pictures

Sorana Cîrstea a trăit la Dubai în ultimii ani, dar casa ei rămâne România. Ajunsă din nou în top 30 WTA, sportiva de 35 de ani care se va retrage la finalul anului a specificat faptul că nu se va muta din ţară.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Sorana Cîrstea rămâne în România

“(n.r. – Vei rămâne în România sau te muţi în altă ţară?) Sigur voi avea tot timpul o casă în România. Pentru mine acasă e România, aici sunt prietenii, aici e familia.

Indiferent unde voi fi pe lumea asta, acasă va fi România şi o bucată din an sigur o voi petrece aici”, a spus Sorana Cîrstea.

5 turnee pe zgură pentru Sorana Cîrstea

Pentru Sorana, urmează perioada de zgură. Sori va participa la patru turnee pregătitoare pentru Roland Garros, Linz, Rouen, Madrid şi Roma.

“Normal că fiecare săptămână este emoţionantă, dar eu am ştiut că aşa va fi atunci când m anunţat că acesta va fi ultimul an. Mi-am asumat, dar după cum se vede după rezultate. E un an excelent.

Reclamă
Reclamă

Sunt din nou în top 30, sunt din nou competitivă şi mă bucur că am un ultim an atât de frumos. Decizia nu e uşoară, dar a venit după mulţi ani de pus în balanţă totul. Mă bucur că ies cu capul sus din tenis, pe uşa din faţă.

Îmi doresc să fac multe lucruri, am multe planuri, am multe interese pe lângă tenis. Vom vedea după în ce domeniu mă voi orienta, dar vreau să mă bucur de fiecare săptămână.

Sunt o persoană discretă şi nu am visat niciodată la o retragere fastuoasă, pentru mine cel mai frumos cadou a fost titlul de la Cluj. A fost să spun o retragere aşa cum mi-am dorit în România”, a mai spus Sorana.

Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ce pronostic dai pentru meciul dintre Slovacia şi România?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
