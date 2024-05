Elina Svitolina, în turul 3 la Roland Garros! Ea ar putea să o întâlnească pe Ana Bogdan! - Antena Sport

Elina Svitolina le-a făcut o promisiune ucrainenilor, după eşecul cu România de la BJK Cup

Starul din tenisul feminin ucrainean a transmis un mesaj pe reţelele sociale prin care a anunţat că atât ea, cât şi colegele sale, au făcut tot ce au putut pentru a obţine calificarea. Le-a promis fanilor că întreaga echipă a Ucrainei va fi mai puternică în următoarele meciuri.

„Am luptat. Am dat totul în fiecare meci! Am fost foarte, foarte aproape de a obţine victoria. Dar, din păcate, norocul nu a fost de partea noastră. Data viitoare vom fi mai bune şi mai puternice. Sunt mândră de echipa noastră„, a scris Elina Svitolina pe contul ei de Instagram.

În meciul de dublu, Ana Bogdan şi Jaqueline Cristian au învins cu 6-2, 7-6 echipa Liudmila Kichenok/Nadiia Kichenok. Au sărbătorit pe teren, iar imaginile s-au viralizat imediat.

„Nici nu ştiu ce am făcut. Ştiu doar că am văzut mingea şi am lovit-o. Mi-am spus doar să o trimit în cross. Mi-am spus că sunt pregătită să joc atât de mult. Am multă energie, sunt pregătită. Am făcut asta pentru România”, a spus Ana Bogdan, la interviul acordat pe teren, la finalul partidei.

„Eram pe val şi am continuat să jucăm. Suntem fericite că există oameni care ne-au susţinut azi. A făcut diferenţa, v-am auzit tot meciul şi vă mulţumim foarte mult. Vom merge şi vom juca cu aceeaşi pasiune, vom lupta. Nu va conta scorul”, a spus şi Jaqueline Cristian.