Elisabeta Lipă cere răbdare cu Simona Halep: "Numai în situaţia ei să nu fii! A dat dovadă de o ambiţie de fier!" - Antena Sport

Ea consideră că şi în cazul în care Halep ar pierde calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris nu ar fi un capăt de ţară, având posibilitatea de a evolua în competiţiile importante din circuitul WTA.

„Normal că intrarea în efort este extraordinar de grea. Eu m-am retras de trei ori şi am revenit de trei ori pentru Jocurile Olimpice şi revenirea a fost groaznică. Dar nu este un capăt de ţară. Şi acum dacă a pierdut Jocurile Olimpice nu este un capăt de ţară. Să revină la celelalte competiţii pe care le are, sunt competiţii valoroase şi are tot timpul de pe lume, important este să fie bine„, a adăugat Lipă.

Jucătoarea română de tenis Simona Halep a fost nevoită să abandoneze, miercuri, din motive medicale, în prima rundă a turneului Trophee Clarins (WTA 125), de la Paris, dotat cu premii totale de 100.000 de euro, la scorul de 7-5, 2-3 cu americanca McCartney Kessler.

Simona Halep nu a primit wild card pentru turneul de la Roland Garros, dar a primit o invitaţie la turneul WTA 250 de la Rabat (19-25 mai), potrivit presei marocane.

Simona Halep, anunţ despre viitorul ei după ce a fost nevoită să se retragă de la Trophee Clarins Simona Halep a explicat, în postarea de pe rețelele de socializare, că durerea de genunchi a revenit la partida cu McCartney Kessler și că nu a mai putut continua duelul. Totodată, aceasta a dat asigurări că nu se va da bătută și va reveni, mai puternică, la următorul turneu. „Ei bine, ieri nu a decurs așa cum am sperat pe teren. Durerea de genunchi, care persistă încă de la Miami, a revenit și, din păcate, nu am putut continua. Nu este modul în care mi-aș fi dorit să-mi petrec timpul la Paris, dar nimeni nu a spus că această revenire va fi ușoară. Voi rămâne și voi continua să lucrez și voi continua să cred în călătoria mea. Mulțumesc celor care mă susțin, văd mesajele voastre și înseamnă totul pentru mine", a fost mesajul Simonei Halep de pe Instagram.

