Gabriela Ruse a fost învinsă de Caroline Garcia în sferturile turneului de la Rouen. Câţi bani şi câte puncte va primi românca - Antena Sport

Cele 12 echipe calificate la turneul final vor fi împărţite în patru grupe de câte trei. Cele patru câştigătoare ale grupelor vor accede în semifinale şi vor lupta pentru trofeu.

„Vom merge şi vom juca cu aceeaşi pasiune, vom lupta. Nu va conta scorul”, a spus Jaqueline Cristian despre meciurile pe care România le va disputa la Sevilla, în noiembrie 2024.

„Nici nu ştiu ce am făcut. Ştiu doar că am văzut mingea şi am lovit-o. Mi-am spus doar să o trimit în cross. Mi-am spus că sunt pregătită să joc atât de mult. Am multă energie, sunt pregătită. Am făcut asta pentru România”, a spus Ana Bogdan, la interviul acordat pe teren, la finalul partidei.