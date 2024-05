Iga Swiatek a câştigat turneul de la Madrid, după o revenire fabuloasă în finala cu Sabalenka - Antena Sport

Madrid Open este al 20-lea titlu din carieră pentru Swiatek şi al treilea din acest sezon. Poloneza în vârstă de 22 de ani este cea mai tânără jucătoare care a câştigat 20 de titluri WTA, de la Caroline Wozniacki, care a reuşit performanţa în 2012.

Anul trecut, Sabalenka a fost cea care a câştigat finala la Madrid Open, chiar în faţa lui Swiatek.

„În astfel de meciuri totul se decide în foarte puține puncte. Probabil, când am luat break-ul în setul al treilea, ar fi trebuit să fiu mai concentrată pe serviciul meu. Am făcut o dublă greșeală, dar ulterior am avut alte șanse de a câștiga. Dar Iga a jucat un tenis grozav, a jucat puțin mai bine în momentele importante, atât. Aici cred că s-a făcut diferența„, a spus Sabalenka.