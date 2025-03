Iga Swiatek, cuvinte uriaşe despre Alexandra Eala, jucătoarea care a învins 3 câştigătoare de Grand Slam, la Miami - Antena Sport

Alexandra Eala s-a calificat în semifinalele de la Miami, după ce a învins pe parcurs trei câştigătoare de Grand Slam, Jelena Ostapenko, Madison Keys şi Iga Swiatek.

Numărul 2 mondial s-a înclinat, 2-6, 5-7, în faţa filipinezei de 19 ani, căreia i-a fost mentor la Academia Nadal, în 2023. După meci, poloneza a avut numai cuvinte de laudă despre ocupanta locului 140 mondial.

Iga Swiatek, cuvinte uriaşe despre Alexandra Eala

„Faptul că e stângace nu m-a surprins, dar adevărul este că a dat totul. Ea a făcut acele retururi foarte lungi și nu a fost ușor să returnez acele lovituri. În plus, a fost foarte relaxată, a simţit că nu are nimic de pierdut. A avut un ritm mai bun, s-a adaptat mai bine şi asta a ajutat-o.

Nu știam că va juca atât de plat, dar a fost foarte agresivă și a rămas focusată şi la un nivel înalt tot meciul. Am văzut clar că încearcă să împingă înainte și să mă preseze, dar nu am găsit răspuns. I-a ieşit planul foarte bine.

Am fost fericită în al doilea set, când am început să mă simt mai bine, simţeam că pot controla jocul. Dar, din nou, nu am fost capabilă să-i susțin jocul Ealei”, a spus Iga Swiatek, la conferinţa de presă.