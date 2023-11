"Poate reveni în Top 20 WTA"! Declaraţia care îi dă speranţe Simonei Halep - Antena Sport

Pe 12 septembrie, Simona Halep a fost suspendată pentru patru ani din circuitul profesionist de către ITIA. Simo speră ca pedeapsa să îi fie redusă, după procesul de la Lausanne.

Ion Ţiriac a anunţat cum poate scăpa Simona Halep de suspendare

Ion Ţiriac a anunţat, cu o lună în urmă, cum poate scăpa Simona Halep de suspendare. Miliardarul susţine că a vorbit cu dubla câştigătoare de Grand Slam, căreia i-a transmis că ar avea nevoie de 5 milioane de dolari pentru a spera la revenirea rapidă în circuit.

Ţiriac susţine că singura şansă a Simonei să scape de cei 4 ani de suspendare este de a angaja doi avocaţi cu nume uriaşe, lucru care ar costa-o suma de mai sus. Tot magnatul a susţinut că Simo e aproape de a comite greşeala de a se prezenta la TAS cu nişte avocaţi din Los Angeles de care acesta nu a auzit.

„Există oameni care te pot apăra la treaba asta. Eu i-am spus domnişoarei Halep. După părerea mea, dacă nu are cinci milioane de dolari pe masă mâine dimineaţă, pentru unul sau doi avocaţi calumea, care să dea pentru 100 de milioane.

Să duce la TAS, ce speranţe, nu ştiu. Cu cine se duce? Am înţeles că se duce cu nişte avocaţi din Los Angeles, nu am auzit de ei, nu îi cunosc. Îi urez din tot sufletul numai bine şi succes.

Acum se duce la TAS. Ştiţi ce e TAS-ul? În anul 2000 erau alţii. TAS-ul sparge toate regulile. Mi-a spus preşedinta de la TAS: `Domnule Ţiriac, nu puteţi vorbi aici, aveţi cel puţin cinci avocaţi`.

Am 55 de avocaţi şi am vorbit tot timpul. Ia să te uiţi la document. E ora 4. În legea ta, la ora 5 îmi dai un verdict. La ora 8 seara, TAS-ul vine înapoi şi zice `mâine la 3`, încalcă legea. Ce face? Ia medalia şi o dau unei românce, dar ea are voie să concureze”, a spus Ţiriac.