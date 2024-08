Rafael Nadal s-a retras de la US Open 2024 - Antena Sport

Rafael Nadal s-a retras de la US Open 2024. Jucătorul spaniol a anunţat, miercuri, că nu va participa la US Open, ultimul turneu de Grand Slam al anului, prevăzut în perioada 26 august – 8 septembrie.

„Vă scriu pentru a vă informa că am decis să nu iau parte la US Open în acest an, un loc unde am amintiri minunate”, a scris Nadal în social media.

„Îmi vor lipsi acele momente electrice şi acele sesiuni nocturne de la New York, dar nu cred că voi putea da 100% de data aceasta”, a declarat Nadal, care nu a evoluat nici în 2023 la US Open. „Următorul meu turneu va fi Cupa Laver de la Berlin”, a adăugat el.

Cupa Laver, care îi pune faţă în faţă pe cei mai buni jucători europeni cu jucători din restul lumii, are loc între 20 şi 22 septembrie.

Rafael Nadal, 38 de ani, a câştigat US Open de 4 ori în cariera sa. El a fost eliminat în optimi de Frances Tiafoe la ultima sa participare, în 2022.