Simona Halep a rupt tăcerea despre Patrick Mouratoglou! Ce îi reproşează antrenorului francez în scandalul de dopaj! - Antena Sport

Mereu am avut încredere, iar încrederea mea este acum un pic zdruncinată”, a declarat Simona Halep pentru euronews.ro.

Simona Halep se teme că va fi nevoită să se retragă din tenis: „Probabil va fi sfârşitul carierei mele”

Simona Halep se teme că va fi nevoită să se retragă. Dubla câştigătoare de Grand Slam a vorbit din nou despre cazul său de dopaj. Românca a primit o suspendare de patru ani, după ce testul anti-doping de la US Open 2022 a ieşit pozitiv la roxadustat.

Acum, singura speranţă a Simonei Halep se leagă de verdictul de la Tribunalul de Arbitraj Sportiv de la Lausanne. Cazul româncei va fi judecat în perioada 7-9 februarie 2024.

Simona Halep speră la o reducere considerabilă a pedepsei de patru ani. În caz contrar, fostul număr 1 WTA se teme că această suspendare va reprezenta şi sfârşitul carierei.

„A trecut deja mai mult de un an, iar în fiecare zi l-am simţit foarte dureros, plin de emoţii. A fost un şoc pentru mine când am primit scrisoarea că la proba mea de urină, doar la proba mea de urină rezultatul a ieşit pozitiv. Ştiu că nu am greşit cu nimic şi ştiu că sunt curată.

Am fost mereu împotriva dopajului. Patru ani înseamnă mult la vârsta mea. Dacă vor fi patru ani nu ştiu cum mă voi descurca. Probabil că va fi sfârşitul carierei mele", a declarat Simona Halep, pentru sursa citată.