Simona Halep resimte povara suspendării, chiar dacă a fost "eliberată": "Nu poţi trece de la o zi la alta. Va rămâne acest bagaj" - Antena Sport

Simona Halep resimte povara suspendării, chiar dacă a fost „eliberată”

„Acum, totul este bine, sunt curată, nu am făcut nimic greşit. Am demonstrat că realitatea este că sunt nevinovată. Asta mă face să mă simt foarte bine, dar nu e uşor să trec prin ce am trecut eu. Nu pot uita pe loc tot ce s-a întâmplat doar pentru că am fost declarată nevinovată.

Există un bagaj care probabil că va rămâne cu mine mai mult şi nu pot uita de la o zi la alta ce s-a întâmplat. Trebuie să controlez asta mai bine, să-mi controlez emoţiile. Dar sper ca bucuria mă va ajuta”, a spus Hale, citată de SNTV.

Simona Halep a primit wild card pentru primul ei turneu de zgură de la revenire

Simona Halep a primit wild card pentru primul ei turneu de zgură de la revenirea după suspendarea pentru dopaj. Federaţia portugheză a făcut anunţul oficial: Simona va participa la competiţia WTA 125 de la Oeiras, ce va avea loc săptămâna viitoare.

Celelalte wild card-uri au ajuns la Kristina Mladenovic, Francisca Jorge şi Matilde Jorge, susţine cunoscutul jurnalist Jose Mergado. Astfel, Simo a ales o competiţie unde poate juca mai mult în vederea turneelor mari ce o aşteaptă, primul pe listă fiind WTA Madrid.

Competiţia a apărut în calendarul WTA în 2021, atunci când Polona Hercog se impunea în finală, după abandonul Clarei Burel. Elisabetta Cocciaretto a câştigat în 2022, după un ultim act cu Viktoriya Tomova, 7-6, 2-6, 7-5. Anul trecut, Danka Kovinic o bătea în ultimul act pe Rebeka Masarova, 6-2, 6-2.

Simona Halep a revenit recent în clasamentul WTA. Ea a jucat la Miami primul turneu de după decizia TAS. A câştigat primul set cu Paula Badosa, dar a pierdut meciul. Pentru participarea la Miami, Halep a primit 10 puncte WTA. Simona Halep are nevoie de wild card-uri pentru a juca în turnee după decizia TAS.

