Simona Halep revine pe teren într-un meci uriaş: "Totul e gata, ne vedem în zece zile" - Antena Sport

„(n.r.: La ce te uiţi?) La un meci de tenis. Deja am emoţii, un pic, emoţii foarte plăcute. US Open 2006, împotriva lui Agassi. La asta mă uitam pentru că anul acesta, la Sports Festival, pe 15 iunie, Andre Agassi, Steffi Graf, Simona Halep şi eu, Andrei Pavel, ne vom întâlni la Cluj. O să fie o zi minunată. De-abia aştept să îi revăd pe Andre, Steffi şi Simona. Mai ales pe Andre, am jucat de 7 ori cu el. L-am învins o dată, din păcate meciul ăsta l-am pierdut (n.r: cel la care se uita acum, de la US Open 2006). De-abia aştept să îi revăd şi mă bucur că Patrick Ciorcilă a putut să îi aducă la Sports Festival. Ne vedem acolo”, a spus şi Andrei Pavel.

Simona Halep va evolua şi la Iaşi Open, unde primeşte un wild-card

Simona Halep va evolua în turneul Iaşi Open, care va trece în acest an de la categoria WTA 125 la WTA 250. Tenismena din România va primi un wild-card, aşa cum a anunţat directorul turneului, Daniel Dobre. Iaşi Open va avea loc în perioada 21-26 iulie la baza Ciric.

„Această noutate a turneului am aflat-o şi eu destul de târziu şi un pic m-a surprins pentru că era în plan, dar pentru anii viitori. Din punctul meu de vedere a avea un astfel de turneu înainte de Olimpiadă, pe zgură, înseamnă că sigur vom avea jucătoare importante”, și-a început discursul Daniel Dobre.

„În afară de jucătoarele noastre din România, care aproape în grup au confirmat prezenţa, Andrei Pavel vrea să îl aducă pe Nadal, eu vreau să o aduc pe Simona Halep şi are un wild card pregătit. Şi sperăm să fie acolo. Pe lângă jucătoarele consacrate, Irina Begu, Ana Bogdan, Jaqueline Cristian, Gabi Ruse, Monica Niculescu, care va veni la dublu, ca şi anul trecut, avem jucătoarele tinere care au început să confirme, Anca Todoni, Miriam Bulgaru.

Deci, la fete, clar vom avea cele mai bune jucătoare din România, plus jucătoare din, sper eu, primele 50, poate chiar mai sus, care vor dori să pregătească cât mai bine Olimpiada de la Paris, care va fi pe zgură. Acest turneu de (WTA) 250 înseamnă o vizibilitate mai mare, vine cu responsabilitate mai mare. Trebuie investit mai mult, pentru ca spectacolul să fie de o calitate mai mare, deci efortul va fi mai mare, dar şi rezultatele vor fi pe măsură. Mă bucur că am ajuns cu acest turneu la un grad atât de înalt”, a mai declarat Dobre, potrivit agerpres.ro.