Simona Halep revine pe teren într-un demonstrativ! Românca, meci de gală cu Andrei Pavel şi cuplul Steffi Graf - Andre Agassi! - Antena Sport

Reclamă



View this post on Instagram

A post shared by Sports Festival (@sportsfestival)



„(n.r.: La ce te uiţi?) La un meci de tenis. Deja am emoţii, un pic, emoţii foarte plăcute. US Open 2006, împotriva lui Agassi. La asta mă uitam pentru că anul acesta, la Sports Festival, pe 15 iunie, Andre Agassi, Steffi Graf, Simona Halep şi eu, Andrei Pavel, ne vom întâlni la Cluj. O să fie o zi minunată. De-abia aştept să îi revăd pe Andre, Steffi şi Simona. Mai ales pe Andre, am jucat de 7 ori cu el. L-am învins o dată, din păcate meciul ăsta l-am pierdut (n.r: cel la care se uita acum, de la US Open 2006). De-abia aştept să îi revăd şi mă bucur că Patrick Ciorcilă a putut să îi aducă la Sports Festival. Ne vedem acolo”, a spus Andrei Pavel.

Reclamă

Simona Halep, încurajată de o mare campioană, la intrarea în 2024: „Trebuie să rămână cu psihicul puternic”

Simona Halep a fost încurajată de o mare campioană a României. Larisa Iordache este cea care susţine că dubla câştigătoare de Grand Slam va avea nevoie de un psihic extrem de puternic după ce nu a mai jucat niciun meci oficial de aproape un an şi jumătate.

Larisa, deţinătoarea de cele mai multe medalii europene din gimnastica noastră speră ca procesul de la TAS, din 7-9 februarie 2024 să-i aducă Simonei o reducere semnificativă a pedepsei de 4 ani primită de la ITIA.

„Situația ei este foarte dificilă. Îți dorești să faci performanță în sportul pe care-l practici de când erai mică, dar nu poți. Cred că Simona își dorea din ce în ce mai mult să se bucure de tenis.

Reclamă 4 / 0/3

Această perioadă, cu siguranță, nu este una prea fericită pentru Simona, dar o să-și găsească liniștea și capacitatea de a se adapta la ce i se întâmplă. Mie-mi pare tare rău pentru ea, ca sportivă. Niciun sportiv nu merită să stea departe de ceea ce iubește. Sper din suflet ca lucrurile să se lămurească și să revină pe teren, acolo unde-și dorește să fie. Trebuie să rămână cu psihicul puternic, pozitiv. Merită să revină, pentru că munca pe care a depus-o de-a lungul anilor și eforturile părinților au fost foarte mari. Merită să fie fericiți și împliniți”, a spus Iordache, citată de iamsport.ro. Sportiva de 32 de ani nu a mai jucat tenis de pe 29 august 2022, atunci când a fost eliminată încă din primul tur de la US Open de Daria Snigur din Ucraina. Testul anti-doping de la New York a fost pozitiv la roxadustat. Halep a fost suspendată provizoriu, după care a primit o suspendare de patru ani în luna septembrie a acestui an.

Unde se va transfera Kylian Mbappe, la vară? Real Madrid Liverpool Alt club Rămâne la PSG Vezi rezultatele Loading ... Loading ...