Jaqueline Cristian a revenit în ţară după ce a cucerit primul titlu WTA: "Am mers în Mexic cu speranţe mici. Mă duc într-o direcţie bună" - Antena Sport

„Abia aştept (n.r. sezonul de zgură). Am crescut pe zgură, asta e. O să am Ruen, Madrid, Roma şi vedem dacă mai joc ceva înainte de Ronald Garros. Abia aştept, am jucat foarte bine anul trecut pe zgură, la Roma şi Madrid am ajuns în turul 3. Mă simt bine şi abia aştept să mă întorc acolo.

Îmi place şi Parisul, dar mi-a plăcut mai mult la Olimpiadă. La Roland Garros nu mi-a plăcut până acum. Sper ca anul acesta să se schimbe. Fără aşteptări, dar sper să se schimbe pentru că m-am simţit foarte bine la Olimpiadă anul trecut”, a mai spus Jaqueline Cristian.