"Luați-mi punctele, banii, dar lăsați-mă să joc!" Simona Halep, discurs manifest după calvarul suspendării! Ce a spus despre cazul lui Swiatek - Antena Sport

În timp ce Sinner nu a ratat niciun meci, Swiatek a primit o suspendare de o lună şi, ca urmare, a sărit peste etapa asiatică. Dar Halep a pierdut totul – sau, cel puţin, aşa părea când a primit sancţiunea iniţială de patru ani, care a fost agravată de o acuzaţie secundară legată de datele suspecte privind sângele din paşaportul biologic. În momentul în care apelul său la TAS a dat rezultate, în martie, ea fusese deja departe de teren timp de 17 luni.

Halep a jucat meciul de revenire, la Miami, la doar două săptămâni după reducerea la nouă luni a suspendării sale. „M-am gândit ‘Cunosc sentimentele, ştiu cum trebuie să mă antrenez’ – dar dintr-o dată a fost atât de dificil să gestionez emoţiile înainte de meciuri. Întotdeauna am fost emotivă înainte de meciuri, dar acum mă simt din nou rău la stomac. Când am jucat meciuri, m-am simţit un pic mai moale [fizic]. Paşii pe care trebuie să îi faci spre minge, spre colţuri, nu erau acolo. Cred că creierul nu trimitea mesajul potrivit picioarelor”.

Cum a fost revenirea pe teren pentru Simona Halep

„În fiecare zi stau pe teren, făcând tot ce făceam înainte. Dar când încep să joc un meci, e diferit. Am jucat la două turnee, iar timp de trei zile m-a durut corpul foarte tare. Aşa că acesta este obiectivul meu principal: să joc câteva meciuri, să obţin câteva victorii, să-mi recapăt încrederea”.

După tot ceea ce a făcut în joc, Halep crede că locul ei nu este printre studentele şi jucătoarele part-time de la marginea topului 1000 mondial.

„După ce am fost lăsată să joc, şi s-a decis doar o interdicţie de nouă luni, am cerut clasamentul pentru că acum îmi dau seama cât de dificil este să aştepţi un wild card. Trebuie să te gândeşti: ‘Cum ar trebui să mă antrenez? Cum să mă pregătesc? Deci toate astea sunt foarte obositoare. Am înţeles că consiliul jucătoarelor nu a vrut să-mi dea clasamentul pe care îl aveam în iulie anul trecut, şi nici WTA nu a fost de acord.

„Mă bucur mai mult de tenis acum!”

Aşa că acest lucru a fost foarte dezamăgitor, pentru că eu chiar simt şi chiar cred că merit să mi-l recuperez. Nu m-am uitat niciodată la puncte în toată viaţa mea. Dar acum am verificat de câte puncte am nevoie pentru a intra în top 100. Sunt aproximativ 900, aşa că voi vedea. Dacă sunt suficient de bună, voi fi acolo”.

„Majoritatea oamenilor spun că poţi deveni deprimat atunci când te opreşti din tenis. Sincer, pentru mine, a fost un pic mai bine, pentru că m-am putut descoperi pe mine. Am putut să o descopăr pe Simona, ştii, şi am încercat să văd ce îmi place să trăiesc, cum să trăiesc. Aşa că nu am avut această şansă până acum. Şi, aşa cum spun mereu, îmi place să văd partea pozitivă, iar eu am profitat de ea şi m-a ajutat să fiu bine astăzi.