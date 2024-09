Simona Halep a ajuns în Hong Kong! Mesajul transmis de fostul lider WTA înaintea revenirii în circuit - Antena Sport

Simona Halep a ajuns în Hong Kong! Mesajul transmis de fostul lider WTA înaintea revenirii în circuit Simona Halep, în timpul unui antrenament / Contul de X al Simonei Halep Simona Halep a ajuns în Hong Kong, acolo unde a primit un wildcard pentru turneul WTA 125 care are loc în perioada 30 septembrie – 6 octombrie. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Revenită în luna martie după scandalul de dopaj, la Miami, Simona Halep a fost învinsă atunci de Paula Badosa. După turneul din Florida, dubla câştigătoare de Grand Slam a mai jucat un singur meci oficial. În luna iunie, ea o întâlnea pe McCartney Kessler, în cadrul unui turneu Challenger de la Paris. Simona Halep a ajuns în Hong Kong! Mesajul transmis de fostul lider WTA înaintea revenirii în circuit Problemele de sănătate i-au dat mari bătăi de cap Simonei Halep după încheierea scandalului de dopaj, dar fostul lider mondial pare că a depăşit această perioadă. Recuperarea a decurs chiar mai bine decât s-ar fi aşteptat, revenirea pe teren venind chiar mai repede decât anticipa Halep. Românca a ajuns deja la Hong Kong şi a efectuat primul antrenament. Ea o va întâlni pe Arina Rodionova din Australia, locul 114 mondial. Acesta va fi primul meci dintre cele două jucătoare. Halep a postat o fotografie de la Hong Kong, alături de mesajul: „Am ajuns la Hong Kong şi sunt gata să dau totul”. Reclamă

Touched down in Hong Kong and ready to give it my best shot 💪

📍@HKTennisOpen pic.twitter.com/TPgd7GKvlw

— Simona Halep (@Simona_Halep) September 30, 2024

Simona Halep este la Hong Kong alături de Daniel Dobre, alături de care românca a cucerit titlul de la Wimbledon, din 2019.

Ce cotă i-au dat specialiştii Simonei Halep pentru o victorie

Simona Halep are o cotă de 1.45 la o victorie în al treilea ei meci de la revenirea în circuit. Pentru o victorie cu 2-0 la seturi, românca de 33 de ani are o cotă 2.02. De partea cealaltă, Rodionova are cotă 2.57 pentru un succes.

Acesta este al treilea meci pe care îl va disputa Simona Halep, în 2024, după revenirea în circuit, în urma scandalului de dopaj. Ea le-a mai întâlnit pe Paula Badosa (6-1, 4-6, 3-6) la Miami şi pe Kessler Mccartney, în faţa căreia a abandonat la Paris. Sportiva de 34 de ani din Australia se află pe locul 114 mondial, iar cea mai bună prezenţă a ei în carieră a fost locul 97 WTA. Ea a câştigat 28 dintre cele 55 de partide disputate în 2024, 23 dintre victorii venind pe hard, suprafaţă pe care o va întâlni pe Simona Halep.

