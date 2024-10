Simona Halep, prima reacţie după victoria cu Arina Rodionova de la Hong Kong: "O bătălie! Trebuie să mă recuperez!" - Antena Sport

Simona Halep a oferit prima reacţie, după victoria cu Arina Rodionova, din primul tur al turneului de la Hong Kong. Românca s-a declarat extrem de bucuroasă pentru succesul înregistrat, primul în circuit după mai bine de doi ani.

Simona Halep a învins-o pe Arina Rodionova cu scorul de 6-2, 4-6, 6-4. Pentru un loc în turul al treilea, românca se va duela cu Anna Blinkova (78 WTA).

Simona Halep, prima reacţie după victoria cu Arina Rodionova de la Hong Kong

Simona Halep le-a mulţumit fanilor care au venit să o încurajeze, la duelul cu Arina Rodionova. Românca a transmis că a simţit presiune, după câştigarea primului set, dat fiind faptul că adversara şi-a crescut nivelul de joc.

Totodată, „Simo” a transmis că se resimte după meciul de mare luptă cu Rodionova, însă speră să se recupereze la timp pentru duelul din turul secund, duel care se va disputa mâine, ora urmând să fie anunţată de organizatori.

„În primul rând, vreau să le mulţumesc tuturor celor care au venit, a fost o plăcere să revin aici, să joc primul meci după câteva luni. Mă simt foarte obosită, dar a fost prima victorie după mai bine de doi ani. Am venit aici după ce am primit o invitaţie din partea organizatorilor. Sunt fericită să fiu aici pentru prima dată, oraşul e frumos, oamenii m-au primit bine, am luptat astăzi şi am reuşit să câştig.