"A fost un meci plin de emoţii pentru noi în faţa Ungariei". Peter Balasz, prima reacţie după victoria uriaşă a României - Antena Sport

Am menţinut planul de joc, de a-i frustra, că nu reuşeau să înscrie. Cumva am câştigat şi suntem foarte fericiţi. Normal că toate lumea cunoaşte pe toată lumea de la cele două echipe, dar vrei să dai totul pentru prietenii tăi. Suntem fericiţi că am câştigat.

E un turneu scurt, în care orice echipă poate câştiga orice meci. Vom face totul să câştigăm şi ultimele două meciuri”, a spus Peter Balasz, care a marcat un gol în partida din Italia.

Programul şi rezultatele României la Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa A

România – Italia – 1-6

Slovenia – România – 6-1

Ungaria – România – 1-2

Coreea de Sud – România – 3 mai, 13:30

România – Japonia – 4 mai, 13:30

Lotul României pentru Campionatul Mondial de Hochei, Divizia 1, Grupa A

Portari: Adorján Attila – SC Miercurea Ciuc, Mag Örs-Dávid – ACSH Gheorgheni, Tőke Zoltán-László – CSM Corona Brașov.

Fundași: Bors Huba-Ferenc – CSM Corona Brașov, Ferencz-Csibi Róbert – SC Miercurea Ciuc, Györfy Tihamér – ACSH Gheorgheni, Imre Patrik – ACSH Gheorgheni, Láday Tamás – SC Miercurea Ciuc, Matias Haaranen – ACSH Gheorgheni, Salló Alpár – SC Miercurea Ciuc.

Atacanți: Albert Zagidullin – CSM Corona Brașov, Yevgeni Skachkov – SC Miercurea Ciuc, Fodor Csanád – SC Miercurea Ciuc, Gajdó Balázs – CSM Corona Brașov, Kovács Mátyás – CSM Corona Brașov, Molnár Zoltán – CSHC Fenestela 68, Molnár Zsombor – CSHC Fenestela 68, Péter Balázs-Szabolcs – SC Miercurea Ciuc, Részegh Tamás – SC Miercurea Ciuc, Roberto Gliga – CSM Corona Brașov, Rokaly Norbert – SC Miercurea Ciuc, Rokaly Szilárd – SC Miercurea Ciuc, Sándor-Székely Ottó – ACSH Gheorgheni.

