Amalia Niţă îşi face casă dacă ia medalia de aur şi premiul uriaş de la Campionatele Mondiale de box feminin 2025 - Antena Sport

Amalia Niţă este una dintre reprezentantele României la Campionatele Mondiale de box feminin 2025, competiţie ce se va desfăşura în perioada 8-16 martie, exclusiv în AntenaPLAY.

Niţă e cvadruplă europeană la tineret şi face box de la 9 ani. A început cu kickboxing şi a făcut în paralel şi dansuri populare. Acum, vrea medalia de aur care i-ar aduce şi un premiu uriaş de 100.000 de dolari. Şi-ar face casă dacă se va impune în Serbia.

Amalia Niţă vrea medalie la Campionatele Mondiale de box feminin 2025

„Aştept o medalie, 100%. Sunt foarte pregătită şi abia aştept să boxez. Cred că toată lumea se gândeşte. Atâta muncă în spate şi accidentări, vă daţi seama că trebuie compensată cu ceva.

Nu faci doar de dragul de a face şi îţi iei pumni în cap. Nu cred că mă mai întorc acasa fără bani. Rămân acolo în Serbia. Cred că o să-mi fac casă. E în construcţie şi ăsta o să fie primul lucru.

M-a îndrumat fratele meu să vin la box. Am făcut kickbox prima oară 3 ani. Când mi-am pus ghetele în picioare m-am simţit atât de bine. Am zis că eu de box nu mă mai despart. Făceam şi dansuri populare în paralel şi am zis nu, eu mă las de dansuri şi mă apuc de box şi doar cu boxul vreau să rămân.