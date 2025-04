Andreea Cotruţa, o medalie de aur şi două de argint la Campionatele Europene. Rezultate remarcabile pentru româncă - Antena Sport

„Nu am mai concurat de foarte mult timp. S-au simţit puţin emoţiile, dar a fost bine. Sunt foarte bine, am avut emoţii puţin pentru că am avut unele dificultăţi la stilul smuls din cauza unor probleme tehnice, dar s-a terminat cu bine.

Mi-am adunat forţele, am avut emoţii pentru că nu am mai concurat de la Jocurile Olimpice. Am avut emoţii mai mult pentru rezultatul meu. Deja ne gândim prea departe, dar eu zic că da (n.r. la Jocurile Olimpice 2028). Următorul obiectiv este Campionatul Mondial”, a declarat Mihaela Cambei, la revenirea în ţară.