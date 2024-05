Elveția - Cehia 0-2. Cehii sunt campioni mondiali, după o finală nebună. Campionatul Mondial de hochei a fost live în AntenaPLAY - Antena Sport

Elveția - Cehia 0-2. Cehii sunt campioni mondiali, după o finală nebună Profimedia Elveția – Cehia 0-2. Cehii au câştigat marea finală a Campionatului Mondial de hochei, live în AntenaPLAY. Cehia a tranşat finala în a treia repriză. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Cehia şi Elveţia s-au anuhilat reciproc în primele două reprize, când nu s-a înscris niciun gol. Pastrnak şi Kampf au marcat golurile prin care Cehia a câştigat titlul m0ndial. Elveția – Cehia 0-2 a fost finala Campionatului Mondial de hochei, LIVE VIDEO în AntenaPLAY! Update 23:45: Cehia – Elveţia 2-0. David Kampf a marcat al doilea gol, cu câteva secunde înainte de final, iar cehii au câştigat titlul mondial. Update 23:25: Elveția – Cehia 0-1. Nebunie! Cehia a deschis scorul în marea finală cu Elveţia! David Pastrnak a marcat cu o execuţie fabuloasă. Update 22:45: Nu s-a marcat nici în a doua repriză a finalei. Echilibru perfect. Reclamă

Update 21:50: S-a terminat prima repriză a finalei! Scorul este în continuare la egalitate, 0-0.

Update 21:20: A început marea finală a Campionatului mondial de hochei.

Final! Suedia – Canada 4-2! Suedezii au câştigat finala mică a Campionatului Mondial de hochei.

Min. 19: Suedia – Canada 4-2! Johansson a marcat şi el, iar Suedia s-a desprins pe tabelă. Min. 13: Suedia – Canada 3-2! Grundstrom a marcat, iar Suedia a preluat conducerea. Min. 9: Suedia – Canada 2-2! Suedezii au reuşit să egaleze prin Karlsson. Min. 4: Suedia – Canada 1-2! Canadienii au preluat conducerea, în repriza a treia, după ce a marcat Dubois. Min. 2: Suedia – Canada 1-1! Canadienii au egalat prin Cozensa, în repriza a doua. Min. 12: Suedia – Canada 1-0! Grundstrom a deschis scorul pentru suedezi. Update 16:20: A început duelul dintre Suedia şi Canada, din finala mică a Campionatului Mondial de hochei!

Elveția a trecut în semifinale de Canada, una dintre marile favorite la câștigarea competiției. Selecționata din „Țara Cantoanelor” s-a impus la loviturile de departajare, după 2-2 în timpul regulamentar.

De cealaltă parte, țara gazdă, Cehia, a produs o surpriză uriașă și a învins categoric Suedia, cu scorul de 7-3! În prima repriză scorul a fost de 2-2, însă cehii s-au distrat în repriza secundă, pe care au câștigat-o cu scorul de 3-1. Tot Cehia a condus și a 2-a repriză, atunci când jucătorii selecționatei au mai marcat de 2 ori.

Ultima întâlnire directă dintre Elveția și Cehia a avut loc chiar în faza grupelor a acestui Campionat Mondial. Atunci, Elvețienii s-au impus cu scorul de 2-1, după loviturile de departajare.

