Crina Pintea, mesaj copleşitor după ce CSM Bucureşti a ratat calificarea în Final Four: "Handbalule, ai fost viaţa mea" - Antena Sport

Din faptul că am plătit cu dureri și lacrimi, în timp ce alții decideau în culise cine are voie să viseze.

„Handbalule, tu ai fost viața mea. Te-am iubit când m-ai ridicat. Te-am iubit și când m-ai zdrobit. Te-am ales de fiecare dată când lumea mea se prăbușea. Te-am ales când corpul meu ceda. Te-am ales când sufletul meu era frânt. Astăzi, când mă apropii de final alături de tine, durerea nu vine doar dintr-o înfrângere. Durerea vine din nedreptate. Din faptul că ani la rând am pierdut bucăți din mine pentru un vis curat, iar alții au jucat murdar.

Poate au furat ultima șansa…

Dar nu mi-au furat dragostea pentru tine.

Și nu mi-au putut fura focul pe care l-am purtat în suflet.

Pentru toți cei care cred în lupta dreaptă…

Atât timp cât voi mai fi pe teren, voi lupta,

Pentru visul meu, Pentru visul nostru!

Și, pentru toate lacrimile care au curs în tăcere.

Nu îmi iau rămas-bun încă.

Dar știu că fiecare pas pe care îl voi mai face pe teren va fi un strigăt:

Am dat totul.

Am iubit până la capăt.

Și nu am trădat niciodată lupta!”, a transmis Crina Pintea, pe Facebook.