Cristina Neagu a fost nominalizată pentru titlul de "cea mai bună handbalistă" a anului de EHF - Antena Sport

Rezultatele vor fi anunţate în 27 iunie, cu ocazia tragerii la sorţi din Liga Campionilor, sezonul 2024-2025. De asemenea, cel mai bun jucător al sezonului, la feminin şi masculin, va fi anunţat în 14 decembrie, la EHF Excellence Awards Gala din Viena, înaintea finalei Campionatului European feminin.

Discursul Cristinei Neagu, după ce CSM Bucureşti a primit titlul de campioană

„Suntem bucuroase. Sigur, există dezamăgirea ratării Final Four, însă am câștigat trei trofee pe plan intern. Vedeți, există mai multe echipe care investesc, însă nu au performanțe similare. Per total, este un sezon reușit, chiar dacă ne apasă ratarea Final Four. Trei trofee anul trecut, trei trofee acum, sperăm să o ținem tot așa. Suntem obișnuiți cu schimbările, vor pleca șapte jucătoare, vor veni altele. Va fi un început de sezon complicat, vor fi și Jocurile Olimpice.

Va fi complicat, nu vom rămâne multe fete aici, să ne pregătim. Sunt multe echipe care vor să cucerească trofee, iar noi am reușit să câștigăm tot, nu e simplu. Rămâne și marea dorință a Final Four-ului. E greu de spus ce trebuie să facem pentru a ajunge în ultima fază de Champions League.

E greu să ajungi acolo, sunt multe echipe care investesc pe plan internațional. Clubul ne asigură toate condițiile pentru a performa. Cred că umbrim bucuria trofeelor pe plan intern, toată lumea își dorește să facem performanță în Champions League. Astăzi, trebuie doar să ne bucurăm de câștigarea titlului în Liga Florilor”, a spus Cristina Neagu după ce CSM Bucureşti a primit trofeul de campioană.