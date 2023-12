Cristina Neagu, discurs impresionant din Danemarca: "E ultimul meu Mondial! Fac eforturi foarte mari să joc" - Antena Sport

Cristina Neagu face eforturi uriaşe să joace pentru România la acest Campionat Mondial

România întâlneşte Danemarca în această seară, de la ora 21:30

Campionatele Europene de înot în bazin scurt 2023 sunt live în AntenaPLAY, în perioada 5-10 decembrie Cristina Neagu a avut un discurs impresionant din Danemarca. De 4 ori cea mai bună jucătoare a lumii, Cristina Neagu este accidentată şi face eforturi uriaşe pentru a intra pe teren şi a ajuta România.

Vedeta naţionalei a anunţat că acesta este ultimul Campionat Mondial pentru ea. Cu Neagu pe bancă, neputând evolua, România a început cu dreptul Campionatele Mondiale. Primul meci, cu Chile, a fost de antrenament pentru naţională, „tricolorele” câştigând cu 44-19, dar a urmat o victorie entuziasmantă cu Serbia, cu scorul de 37-28.

Cristina Neagu, discurs impresionant din Danemarca: „E ultimul meu Mondial! Fac eforturi foarte mari să joc”

„Mă simt mai bine, în fiecare zi mă simt mai bine. Ultima oară am intrat în sală cu echipa, am avut nişte şuturi. Deocamdată nu ştiu exact care este situaţia mea. Încerc de la zi la zi să fac mai mult. Am nevoie măcar de un antrenament full cu echipa pentru a intra la joc.