"Ne-au dezamăgit!" Mihai Covaliu, reacţie tranşantă după parcursul României de la Mondial! Ce a spus despre Cristina Neagu - Antena Sport

La scurt timp după meciul cu Polonia, Eliza Buceschi a transmis un scurt mesaj. Handbalista de la Rapid a declarat că turneul final le-a trecut pe „tricolore” prin toate stările. Aceasta susţine că rezultatul va „lăsa urme” pentru fiecare jucătoare.

Buceschi le-a mai mulţumit tuturor celor care au susţinut echipa naţională, declarându-se mândră de faptul că este româncă.

„Am râs, am plâns, am sperat, am căzut, ne-am ridicat și am continuat. Ne-am dorit mult, însă din păcate nu am reușit să ne îndeplinim obiectivul și asta va lăsa urme pentru fiecare dintre noi.

La finalul acestui Campionat Mondial vreau doar să le mulțumesc tuturor celor care au fost alături de noi și ne-au încurajat de aici sau de acasă. Mândru că sunt român!”, a transmis Eliza Buceschi, pe contul ei de Instagram.