Reacţia lui Florentin Pera, după ce România a învins dramatic pe Cehia: "Am luptat până în ultima secundă!" - Antena Sport

Florentin Pera, prima reacţie după România - Cehia 29-28 | Profimedia Florentin Pera, selecţionerul naţionalei României de handbal feminin, a avut o primă reacţie după debutul cu o victorie la Campionatul European. România a învins dramatic pe Cehia, scor 29-28. ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ Florentin Pera a spus că nu s-a gândit nicio secundă că România ar putea pierde partida cu Cehia. Tricolorele au fost conduse 56 de minute, chiar şi la 6 goluri. Florentin Pera, prima reacţie după România – Cehia 29-28 Pentru România au marcat Bazaliu 9 goluri, Ostase 8, Borş 4, Boiciuc 3, Gogîrlă 2, Stoica 1, Dindiligan 1, Popa 1, iar din echipa Cehiei s-au remarcat Cholevova 11, Jerabkova 6, Sustackova 5. "Vreau să îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru această victorie, minunaților suporteri care au venit și au creat o atmosferă superbă, fanilor care ne-au susținut de acasă și fetelor. Astăzi au arătat ca o familie, nu au renunțat niciun moment la luptă, fapt ce ne-a adus o victorie foarte importantă la acest Campionat European. Cred că emoțiile și-au spus cuvântul în debut de meci. Avem o echipă tânără, în reconstrucție. Avem nu mai puțin de 7 jucătoare debutante la un Campionat European. Avem 10 jucătoare noi față de Campionatul European precedent. Nu e deloc ușor, așteptările sunt mari.

Noi am făcut un turneu foarte bun în Golden League. Am înfruntat echipe tari, ne-a ajutat să ne consolidăm relațiile de joc. Astăzi, faptul că nu am cedat nicio secundă, nici la 6 goluri, a arătat că suntem o echipă unită. La pauză le-am mobilizat, am încercat să reglăm anumite lucruri în faza de finalizare. Cred că scorul a fost mincinos în prima repriză. Dacă am fi fructificat măcar 50% din situațiile clare, am fi intrat în avantaj. Am luptat până în ultima secundă, Am schimbat sistemul de apărare, iar asta ne-a adus foarte multă încredere pe final. Am găsit și cele mai bune soluții. Am plecat cu șansa a doua, e meritul fetelor că nu au cedat!

Nicio clipă nu am considerat că vom pierde acest meci. Vă spun și de ce! La turneul din Danemarca, echipa a crescut de la meci la meci. Am arătat din ce în ce mai bine. Asta s-a întâmplat și la antrenamente. Am văzut dorința lor de a obține un rezultat pozitiv. Lucrurile astea mi-au dat și mie încredere. La antrenament era ca la un meci oficial pentru ele. Mi-a dat speranță. Nu ne-au surprins cu nimic!”, a declarat Pera, conform digisport.ro.

